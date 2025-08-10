Diez años de atención y aprendizaje en el Consultorio Podológico de la UNL

Desde hace 10 años, el Consultorio Podológico de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) brinda atención a la comunidad y acompaña la formación de futuros profesionales de la salud. El espacio fue creado en 2015 en el marco de la asignatura Práctica Profesional de la Tecnicatura en Podología.
La Mg. Gimena Dezar, coordinadora académica de la Tecnicatura y la Licenciatura en Podología, recordó que "el área de Podología como consultorio está desde el año 2015, pero la carrera funciona en la Facultad desde 2008".
Explicó que la decisión de crearlo respondió a la necesidad de fortalecer la formación práctica de los estudiantes: "Necesitábamos un lugar más de práctica, ya que los alumnos del último año rotan por distintos efectores de la ciudad de Santa Fe. Por eso se decidió crearlo en el ámbito de la Facultad de Bioquímica".
El servicio funciona en el primer piso de la Facultad de Bioquímica, dentro de la Ciudad Universitaria sobre la Ruta Nacional 168. "El consultorio es abierto a la comunidad, tiene una alta demanda: alrededor de 100 pacientes por mes. Puede ir cualquier persona, pero la mayoría de quienes asisten son de la comunidad universitaria, porque llegan más directamente a atenderse allí", señaló Dezar.
En el plano académico, la coordinadora destacó que "el objetivo del servicio tiene que ver con la formación de nuestros estudiantes que están próximos a su ejercicio profesional. Es un paso muy importante para su formación y para estar en contacto directo con pacientes. Sobre todo, buscamos brindar un servicio de salud a la comunidad en la que está inserta la facultad".
Hay una alta demanda: se atienden más de 100 pacientes por mes.
Actualmente, el consultorio es atendido por tres profesionales graduadas y docentes de la carrera: Patricia Medrano, Karina Landaida y Silvia Rodríguez. "Hay una alta demanda: se atienden más de 100 pacientes por mes. Nos gustaría llegar a más cantidad de jóvenes y estudiantes para también poder hacer prevención de distintas patologías. La mayoría de las personas que asisten son adultos y adultos mayores", detalló Dezar.
Accesible a la comunidad
Desde sus inicios, el servicio fue gratuito, pero este año, debido a la situación que atraviesan las universidades nacionales, se implementó un bono solidario para el público en general y estudiantes, y otro para el personal de la UNL, con el objetivo de cubrir los gastos de insumos y materiales descartables.
El consultorio está ubicado en Ciudad Universitaria.
El consultorio dispone de turnos en horarios accesibles para la comunidad. El consultorio dispone de turnos en horarios accesibles para la comunidad. Por la mañana, los lunes, martes, miércoles y viernes, de 8 a 14 horas. Por la tarde, los miércoles y jueves, de 14 a 19 horas, y los viernes hasta las 18 horas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.