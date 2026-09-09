En Santa Fe

Protocolo ante El Niño: el ministerio dispuso que las escuelas no serán usadas como centros de evacuados

El objetivo declarado por Educación es que una eventual emergencia no signifique perder el vínculo con la escuela ni interrumpir las trayectorias educativas. Se prevé un plan institucional, definición de la Regional Educativa sobre suspensión de clases y portafolio pedagógico.