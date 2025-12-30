Ingreso 2026

La UNL sostiene su nivel de inscriptos y el predominio de las carreras tradicionales

Medicina, Abogacía, Arquitectura y Ciencias Económicas vuelven a ser las facultades más elegidas, en un escenario marcado por la estabilidad de la matrícula. De dónde provienen los alumnos y cuándo es la nueva instancia de inscripción.