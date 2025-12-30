La UNL sostiene su nivel de inscriptos y el predominio de las carreras tradicionales
Medicina, Abogacía, Arquitectura y Ciencias Económicas vuelven a ser las facultades más elegidas, en un escenario marcado por la estabilidad de la matrícula. De dónde provienen los alumnos y cuándo es la nueva instancia de inscripción.
En febrero ya arrancan los cursos de articulación. Foto: Gentileza
La Universidad Nacional del Litoral (UNL) cerró el período de inscripciones centralizadas para el ingreso 2026 con números muy similares a los del año pasado y con una tendencia que se repite: las carreras tradicionales continúan siendo las más elegidas por los y las aspirantes. En total, la casa de estudios registró 9.788 inscriptos a carreras presenciales, una cifra que confirma la estabilidad del ingreso universitario en los últimos años.
"En materia de datos más o menos es un número estable con relación al año pasado", explicó a El Litoral, Paula Piedrabuena, coordinadora de Desarrollo Universitario de la UNL. Incluso, aclaró que ese primer corte suele ajustarse con el correr de los días porque "siempre hay aspirantes que terminan de presentar certificados secundarios y son autorizados formalmente por la facultad y se van admitiendo más. Hoy ya estamos cerca de los números históricos".
Según precisó, al cierre de la semana pasada ya se habían admitido alrededor de 9.800 aspirantes, cuando en el ingreso 2025 el total fue de 9.905. "Son más o menos cien de diferencia, y todavía tenemos algunos casos más para admitir, por lo que el número se va achicando. Es muy similar", remarcó.
Los datos oficiales también confirman otro dato estable: del total de inscriptos, 6.135 son mujeres (62,67%) y 3.563 varones (36,4%), una proporción que se repite desde hace varios años. "Esto se replica siempre, incluso desde antes de la pandemia. La cantidad de mujeres inscriptas es mayor a la de varones y es una tendencia generalizada, no de alguna carrera en particular", señaló Piedrabuena. Y señaló que no se registraron inscripciones de estudiantes no binarios, una situación que ya se repite desde hace tres años.
Aulas y pasillos de las facultades de la UNL, que en 2026 recibirán a casi 9.800 nuevos estudiantes de toda la región y otras provincias. Foto: El Litoral
Las elegidas
En cuanto a las preferencias, el ranking vuelve a estar encabezado por las propuestas históricas de la universidad. "Se repiten, en primer y segundo lugar, Medicina y Abogacía. Este año, en tercer lugar aparece Arquitectura y luego Ciencias Económicas, que vienen alternando ese puesto desde hace tiempo", detalló la coordinadora. "Los ingresantes siguen eligiendo las carreras tradicionales, básicamente", sintetizó.
De acuerdo a la información oficial de la UNL, la Facultad de Ciencias Médicas recibirá 1.284 nuevos estudiantes, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 1.272, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 1.154 y la Facultad de Ciencias Económicas 1.048.
La Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo tuvo 1.154 inscriptos. Foto: El Litoral
En tanto, la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas recibirá 927 ingresantes, la Facultad de Ingeniería Química 839, la Escuela Superior de Sanidad 754, la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas 730, la Facultad de Humanidades y Ciencias 607, la Facultad de Ciencias Veterinarias 387, el Instituto Superior de Música 338, la Facultad de Ciencias Agrarias 249, el Centro Universitario Gálvez 115, el Centro Universitario Rafaela-Sunchales 49 y el Centro Universitario Reconquista-Avellaneda 35.
Una propuesta que sorprendió
Como dato distintivo del ingreso 2026, Piedrabuena resaltó la buena recepción de una propuesta nueva: la Tecnicatura Universitaria en Comercio Internacional y Logística, con sede en Rafaela, donde hubo 49 inscriptos (10 hombres y 39 mujeres). "Nos sorprendió de manera positiva la cantidad de inscriptos, sobre todo si la comparamos con otras carreras que se abrieron en esa sede en años anteriores -automatización y robótica- y que no tuvieron tanta demanda inicialmente", indicó.
Con respecto al origen de los estudiantes, el 76,2% proviene de distintas localidades de la provincia de Santa Fe y el 20,3% de Entre Ríos, mientras que el resto llega desde otras provincias del país.
"Lo que sí varía año a año es de qué provincias vienen los estudiantes del resto del país. Este año, por ejemplo, hubo más del sur del país, mientras que de Mendoza -de donde solían venir bastante otros años- no hay ningún anotado para el 2026", comentó Piedrabuena. Este año, hay inscriptos de Córdoba, Corrientes, Santiago del Estero, Buenos Aires, Chaco, Formosa, Misiones, Salta, Jujuy, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Chubut, Río Negro, Neuquén, San Juan, San Luis y Tucumán.
Ciudad Universitaria. Crédito: Luis Cetraro.
También destacó la persistencia de inscriptos del centro-norte santafesino, pese a la existencia de centros universitarios algunas ciudades. "De Tostado, por ejemplo, donde tenemos incluso un convenio por becas y por residencia, hay un número de estudiantes de base que vienen siempre", añadió la coordinadora.
Cuándo reabre la inscripción
La UNL informó, además, que entre el 27 y el 29 de enero de 2026 se reabrirán las inscripciones para la modalidad presencial en once unidades académicas (a excepción de Medicina, Ciencias Económicas y Fich), mientras que los cursos de articulación para el ingreso comenzarán el 2 de febrero. El trámite se realiza totalmente online a través de www.unl.edu.ar/ingreso.
En tanto, se mantienen abiertas las inscripciones a sus carreras de modalidad virtual hasta el 28 de febrero de 2026. El proceso es completamente online y se realiza a través de UNLVirtual. Allí se encuentra disponible la oferta académica completa, el formulario de inscripción y la documentación requerida.