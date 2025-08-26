Se viene un nuevo Encuentro Internacional de Coros de Adultos Mayores

Los días 28 y 29 de agosto se llevará adelante el 8º Encuentro Internacional de Coros de Adultos Mayores en el Paraninfo de la UNL (Bv. Pellegrini 2750). La entrada para ambas jornadas es libre y gratuita y darán comienzo a partir de las 17.
Los días 28 y 29 de agosto se llevará adelante el 8º Encuentro Internacional de Coros de Adultos Mayores en el Paraninfo de la UNL (Bv. Pellegrini 2750). La entrada para ambas jornadas es libre y gratuita y darán comienzo a partir de las 17.
El evento es organizado por el Área de Adultos Mayores dependiente de la Secretaría de Bienestar de la UNL, que durante 2025 celebra diez años de funcionamiento en el ámbito universitario, con la promoción y ejecución de numerosos proyectos y actividades que convocan a una gran cantidad de personas en cada iniciativa que desarrolla.
En esta octava edición del Encuentro Internacional de Coros de Adultos Mayores, las agrupaciones corales que participarán durante los dos días serán:
-Unidos Cantamos Juntos a Renacer (Uruguay), dirigido por Gladis Alvares.
-Sueño del Alma (Crespo, Entre Ríos), dirigido por Andrea Gauss.
-Con alma de Gury (Villaguay, Entre Ríos), dirigido por Néstor Minnata.
-Voces de Otoño (Villaguay), dirigido por Horacio Díaz.
-Cantares de mi Pueblo (Villa Dominguez, Entre Ríos), dirigido por Horacio Díaz.
-Ilusiones (Villa Clara, Entre Ríos), dirigido por Dora Mercier.
-Eterna Juventud, del Club de los Abuelos de Santa Fe, dirigido por Alejandro Messina.
-Voces del Alma, de la Dirección de Adultos Mayores de la Municipalidad de Santa Fe, dirigido por Avel Córdoba.
-Sincronía, de la ciudad de Santa Fe, dirigido por Lisandro Sosa.
-Coral III UNL, coro del Área de Adultos Mayores de la Secretaría de Bienestar Universitario, dirigido por Mauro De Giovanni.
-Coro Municipal de Laguna Paiva, dirigido por Mauro de Giovanni.
-Coro Las Dos Orillas (Santo Tomé), dirigido por Adrián Yost.
-Coro Municipal de Esperanza, dirigido por María Lucila Cova.
-Sinfonía Otoñal (San Justo), dirigido por Mary Coronica.
El evento también contará con la participación de alumnos y alumnas del Ballet de Danzas de Adultos Mayores de la UNL, dirigido por la Prof. Carola Moncada.
