Santa Fe recibe el XXIº Encuentro Nacional de Coros de Música Popular - "Santa Fe Coral"

La Agrupación Coral Cantares invita a la comunidad a vivir una nueva edición del Encuentro Nacional de Coros de Música Popular - “Santa Fe Coral”, que se desarrollará los días jueves 15 y viernes 16 de agosto a las 20.30 en la sala mayor de ATE Casa España (Rivadavia 2871, Santa Fe).
La entrada será libre y gratuita, solicitándose al público la donación de alimentos no perecederos que serán destinados al merendero Los Chicos de Gretel, del barrio Yapeyú.
Este evento, declarado de Interés Cultural Municipal y Provincial, busca estimular la difusión e interpretación de la música popular latinoamericana a través de la actividad coral, y fortalecer estos encuentros como espacios culturales de convivencia e intercambio entre coreutas y público.
En esta XXI edición, el escenario de “Santa Fe Coral” recibirá a agrupaciones de distintos puntos del país: Coral Azahares (Villa Elisa, La Plata), InCantando - Coral femenino (Cañada Rosquín), Coral Comunal (Estación Clusellas), Coral de un Tiempo (General Rodríguez), Grupo Vocal Quetecanto (Vicente López), Ocho de Base (Santa Fe), Agrupación Coral Cantares (Santa Fe), como anfitriones.
Cuatro décadas de música popular latinoamericana
Fundada el 17 de enero de 1984 como una institución independiente y sin fines de lucro, la Agrupación Coral Cantares se propuso desde el inicio interpretar, fomentar y difundir la música popular latinoamericana mediante un repertorio coral-instrumental cuidadosamente seleccionado y adaptado.
Su actual director, el maestro Mariano Ferrando, asumió en 1985 y desde entonces ha conducido al grupo por escenarios provinciales, nacionales e internacionales, con arreglos propios y la integración de guitarra, bajo y teclados a la formación coral.
A lo largo de su historia, Cantares ha presentado espectáculos de gran valor artístico, entre ellos “Bajo la Luna” (1993), “Brotes de Música I y II” (1995-1996), “Cantar... Es” (1998), “Tiempo de Vivir” (1999), “Murmullo del Alma” (2011) y “En tus ojos.. mis alas” (2012). También fue galardonado por LT9 como Mejor Espectáculo Infantil por “Canciones de Caminantes” (1984-1985).
En su recorrido, ha compartido escenario con referentes como Opus Cuatro, Ana Suñé, Carlos Aguirre, Marita Londra y el cuarteto Karé, además de actuar en festivales de relevancia como Cantapueblo (Mendoza), la Coraliada de Necochea, los Encuentros Corales de Verano en Villa Gesell, y encuentros internacionales en Venezuela, donde realizó conciertos en Caracas, Maracay y Carayaca.
Entre sus distinciones se cuentan el Primer Premio en el Concurso Provincial de Proyectos de Grabaciones Musicales (1991), el premio en el Certamen Provincial “Santa Fe Canta para Todos” (1996) y el reconocimiento de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe en su 30º aniversario. En 2023 recibió el Premio Máscara a la Trayectoria.
El espíritu de “Santa Fe Coral”
Desde 1995, la agrupación organiza el Encuentro Nacional de Coros de Música Popular - Santa Fe Coral, que ha reunido a más de un centenar de coros de todo el país y se consolidó como un espacio de intercambio artístico y humano.
Tras un receso de cinco años, la XXIª edición marca el regreso de un clásico de la agenda cultural santafesina, reafirmando el compromiso de Cantares con la música popular, la integración cultural y la construcción de comunidad a través de la voz colectiva.
Este año, el evento será también una celebración de los 40 años de vida del coro, una trayectoria que combina calidad artística, compromiso social y un inquebrantable amor por la música de nuestra tierra.
