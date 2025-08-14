Viernes y sábado, en ATE Casa España

Santa Fe recibe el XXIº Encuentro Nacional de Coros de Música Popular - "Santa Fe Coral"

La Agrupación Coral Cantares organizará una nueva edición de este festival, tras un parate de cinco años, con la participación de agrupaciones de distintos lugares del país. La entrada será libre y gratuita, solicitándose la donación de alimentos no perecederos para el merendero Los Chicos de Gretel de Yapeyú.