En 2026

Agustín "Rada" Aristarán será Willy Wonka en "Charlie y la fábrica de chocolate"

El actor de “Matilda”, “School of Rock” y “Chanta” estará al frente de la nueva versión teatral musical, basada en el clásico de Roald Dahl, que llegará al porteño Gran Rex en las próximas vacaciones de invierno.