Agustín "Rada" Aristarán será Willy Wonka en "Charlie y la fábrica de chocolate"
El actor de “Matilda”, “School of Rock” y “Chanta” estará al frente de la nueva versión teatral musical, basada en el clásico de Roald Dahl, que llegará al porteño Gran Rex en las próximas vacaciones de invierno.
Caracterizado: la estética se basa en la película que dirigió Tim Burton, con el protagónico de Johnny Depp. Foto: Gentileza producción
Luego de consagrarse en “Matilda”, “School of Rock” y “Chanta”, además de sorprender en el programa de Mario Pergolini con sus trucos de magia y divertidas intervenciones, Agustín “Rada” Aristarán asume un nuevo y desafiante rol protagónico: el del genial y excéntrico Willy Wonka en “Charlie y la fábrica de chocolate - El show”, el nuevo fenómeno teatral que desembarca en el Teatro Gran Rex en el invierno 2026.
Aristarán ya se lookeó como el recordado personaje que supo interpretar en cine Johnny Depp (y por Gene Wilder en la versión de 1971) y que ahora llegará al teatro para sorprender a toda la familia en las próximas vacaciones de invierno.
Según informaron desde la producción del espectáculo, que estuvo a cargo de obras como “La Sirenita”, “Matilda” y “School of Rock”, será una puesta que combina humor, emoción y una desbordante imaginación.
Un fenómeno internacional
El musical, basado en la inolvidable novela de Roald Dahl y en la recordada película dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp, ha recorrido los escenarios más importantes del mundo desde su estreno en el West End londinense en 2013, con dirección de Sam Mendes, hasta Broadway y su exitosa gira por Estados Unidos. La versión argentina promete ser el gran acontecimiento teatral del 2026, y la búsqueda del elenco infantil es el primer paso de este acontecimiento.
Willy Wonka es un excéntrico genio del chocolate, dueño de una fábrica donde la imaginación y la fantasía se mezclan con el aroma a cacao. Misterioso y encantador, es capaz de despertar el asombro y la curiosidad de todos los que lo rodean. Con su ingenio, humor y una mirada que oscila entre la ternura y la extravagancia, invita a los niños a descubrir un mundo donde todo es posible.
Mensaje de la producción
“Después del suceso de ‘La Sirenita’, ‘Matilda’ y ‘School of Rock,’ que convocaron a más de 500.000 espectadores, llega el momento de ‘Charlie y la fábrica de chocolate - El show’. Cada temporada elegimos únicamente títulos que también disfrutamos como espectadores junto a nuestras familias: ese es nuestro lema. Además, queremos que cada artista pueda vivir el sueño de su vida arriba del escenario y también en el backstage. Cada nueva temporada es más que un espectáculo: es una experiencia única, llena de música, emoción y magia”, expresaron los productores.
La puesta es una producción teatral de gran escala que combina música, danza, actuaciones en vivo y una puesta en escena de enorme espectacularidad. Con el sello de Ozono, MP y Los Rottemberg, productores de las obras antes mencionadas, y bajo licencia de Music Theatre International (MTI), la obra promete convertirse en el gran acontecimiento teatral familiar de 2026 en Argentina.
La historia invita a los espectadores a entrar en el universo del excéntrico chocolatero Willy Wonka a acompañar a Charlie Bucket y a los cinco afortunados ganadores de los billetes dorados en una aventura inolvidable. Una experiencia llena de música, magia y emoción, con el equipo creativo que ha marcado hitos en la cartelera nacional.
