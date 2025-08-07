Falleció a los 88 años

Adiós a Osvaldo Piro: el bandoneón que marcó una era

El legendario bandoneonista, compositor, arreglador y director residía en La Falda, Córdoba, su lugar en el mundo. Discípulo de Aníbal Troilo, fue una figura clave en la evolución del tango moderno, con una carrera que abarcó más de siete décadas. Estuvo casado con Susana Rinaldi, quien fue la madre de sus hijos Alfredo y Ligia, también músicos.