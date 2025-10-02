El jueves 9 de octubre

Alfredo Tosto Regresa con "Más Música de Mundos" a Rosario

El baterista y percusionista vuelve a presentar un show que recoge ritmos y culturas de distintos países con un repertorio renovado. Estará acompañado por Lucas Querini, Pablo Devadder, Fernando Silva y Mercedes Borrel, entre otros artistas. Será en el Gran Salón de Plataforma Lavardén.