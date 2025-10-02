Alfredo Tosto Regresa con "Más Música de Mundos" a Rosario
El baterista y percusionista vuelve a presentar un show que recoge ritmos y culturas de distintos países con un repertorio renovado. Estará acompañado por Lucas Querini, Pablo Devadder, Fernando Silva y Mercedes Borrel, entre otros artistas. Será en el Gran Salón de Plataforma Lavardén.
“Vamos a continuar con nuestro viaje musical por la cultura de Grecia, Armenia, Azerbaiyán, Turquía, Bulgaria, España, Brasil, Argentina y otros países”, describió Tosto. Foto: Gentileza Más Que Dos Producciones
17:16
El baterista y percusionista Alfredo Tosto vuelve a Rosario para presentar “Más Música de Mundos”, un espectáculo formado por ritmos y culturas de diversos países y continentes que tomó forma y se fue enriqueciendo a la par de los viajes realizados por el músico. El show será el jueves 9 de octubre a las 21, en el Gran salón de Plataforma Lavardén (Mendoza 1085).
“Esta es una nueva edición de ‘Música de Mundos’ en la que vamos a continuar con nuestro viaje musical por la cultura de Grecia, Armenia, Azerbaiyán, Turquía, Bulgaria, España, Brasil, Argentina y otros países. Pero el público se va a encontrar con un repertorio y una lista de músicos invitados completamente renovados, con grandes artistas de la escena local rosarina y nos van a guiar a músicas de diversos rincones del mundo”, describió Tosto.
En esta oportunidad lo acompañarán Lucas Querini (piano), Fernando Silva (contrabajo) y Mercedes Borrel (voz), entre otros.
En tanto, desde España llegarán Laura Núñez (voz y daf iraní), y Fermín Telechea (laúd árabe y setar iraní), con quienes Tosto ha compartido escenario en Europa y que en este momento están de gira por Latinoamérica. “Ellos estuvieron viajando por varios países de Medio Oriente y se quedaron un tiempo estudiando en Turquía. De allí traen instrumentos como el laúd árabe y el setar y daf iraníes, y nos van a acercar la sonoridad de estos países y sus culturas”, completó el músico.
Alfredo Tosto
Baterista, percusionista y bailarín de tango de la ciudad de Rosario. Comenzó sus estudios de niño tocando el bombo legüero y bailando malambo. Se formó tanto con maestros particulares como en conservatorios, en la Escuela Provincial de Música y en la Universidad Nacional de Rosario.
En 2011 se instala en Montevideo (Uruguay), donde investiga los tambores de candombe. Continúa en 2012 su viaje de investigación en Brasil, siendo parte de numerosos proyectos musicales con los que realizó giras.
En 2015 retorna a Rosario, grabando discos junto a Charly Samamé, Joel Tortul, Leonel Capitano, Julián Venegas y Vanina Israel.
De 2018 a 2024 reside en Europa, volcándose al estudio de las percusiones y lenguajes de la música oriental, integrando Pyros - Músicas del Mundo. En 2022 visita Rosario para presentar su espectáculo “Música de Mundos” en el teatro Príncipe de Asturias.
Se ha presentado y ha dictado clases en diversos países, algunos de ellos muy lejanos, como India y Nepal.
Actualmente está radicado en Santa Isabel, Córdoba.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.
