Amorela en la última fecha de Canciones del Litoral

El viernes 24 de octubre a las 20 Amorela actuará en la Sala Saer del Foro Cultural UNL, en el marco de la tercera presentación del ciclo Músicas del Litoral, coproducido por el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, Cultura UNL y el Instituto Superior de Música. Las entradas tienen un valor de $10.000 y pueden adquirirse en el mismo Foro Cultural.
Sobre la artista
Amorela es el proyecto personal de Cintia Amorela Bertolino, cantante, actriz y creadora de canciones de la ciudad de Santa Fe. Su voz, su indagación constante y su particular eclecticismo y expresividad escénica, consuman el recorrido de muchos años abrevando en una diversidad de fuentes artísticas: sus comienzos en el jazz a los 14 años, el rock y el canto lírico, la exploración de músicas de Latinoamérica y su experiencia en las artes escénicas.
En Amorela las canciones de Cintia Amorela Bertolino (voz, percusión y composición) suenan en formato quinteto, junto a Franco Bongioanni (arreglos, guitarra, programación y coros), Jorge Mockert (batería, percusión y coros), Pilar Ferrando (violoncello, bajo eléctrico y coros) y Luciano Stizzoli (piano, sintetizadores y coros).
El quinteto publicó un videoclip de “Fábula blanca”, el tema que da nombre al álbum, una obra audiovisual creada por la autora artista junto a un equipo multidisciplinario de artistas plásticos y audiovisuales, rodada en paisajes naturales del litoral. Esta creación fue reconocida y galardonada en tres festivales internacionales: el Marmostra International Film Festival de Portugal, el Lift-Off First-Time Filmmaker de Inglaterra y el Frome International Climate Film Festival, también del Reino Unido.
Sobre el ciclo
Canciones del Litoral es un nuevo ciclo que celebra la diversidad musical de la región e invita a descubrir nuevas miradas sobre la música litoraleña. Cada grupo participante de este ciclo musical fue seleccionado por su variedad tímbrica y por su exploración en búsquedas contemporáneas, alejadas del folclore tradicional.
La iniciativa es organizada por el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, junto al área Cultura de la UNL y el Instituto Superior de Música (ISM).
