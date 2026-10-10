En todas las plataformas

Andrea Álvarez lanzó su nuevo EP "Todo Morir"

La baterista, cantante y compositora también publicó el single y videoclip de “Dos cartuchos” como adelanto. Las presentaciones en vivo serán en noviembre en Burzaco y en diciembre en el Centro Cultural Rojas (Caba), junto a Lonnie Hillyer en bajo y Tomy Brugués en guitarra.