Andrea Álvarez, baterista, cantante y compositora, atravesó páginas fundamentales del rock argentino y construyó una identidad artística propia que la convirtió en una de las figuras imprescindibles de la escena. Ahora vuelve a poner el cuerpo, la voz y los parches al frente con “Todo Morir”, su nuevo EP, disponible en todas las plataformas.
Andrea Álvarez lanzó su nuevo EP "Todo Morir"
La baterista, cantante y compositora también publicó el single y videoclip de “Dos cartuchos” como adelanto. Las presentaciones en vivo serán en noviembre en Burzaco y en diciembre en el Centro Cultural Rojas (Caba), junto a Lonnie Hillyer en bajo y Tomy Brugués en guitarra.
“Todo Morir” llega como una nueva etapa dentro de ese recorrido: un trabajo que reafirma su manera de entender el rock, sin concesiones y con la batería nuevamente como centro de gravedad. Producido por Álvarez, Lonnie Hillyer y Tomy Brugués, fue grabado y mezclado en estudio Ion en julio de 2026.
El técnico de grabación y mezcla fue Gonzalo “Pájaro” Rainoldi, la masterización estuvo a cargo de Neil Pickles (The Fun Lovin’ Criminals, Kasabian, The Buzzcocks y más). El equipo de visuales fue Digital House.
Descarga física
El lanzamiento comienza con “Dos cartuchos”, canción que dio inicio a la construcción de lo nuevo de Andrea. Ella dice: “Desde mi “No tengo ganas de hacer nada, quise hacer algo útil y sacarme ese sentimiento de encima. El estribillo es una descarga rítmica después de gritar que ya a esta altura no estamos para perder el tiempo en nada”.
Hay algo físico en la música de Andrea Álvarez. La batería no funciona como acompañamiento: empuja, incomoda, abre grietas. Y sobre esa base aparecen canciones que combinan crudeza, tensión y una mirada personal que evita cualquier gesto complaciente.
Por eso, su vivo es fundamental: Andrea lo presentará el viernes 6 de noviembre en Amparo Bar de Burzaco y finalizará el año en el destacado Ciclo Visage del Centro Cultural Rojas (Caba) el martes 15 de diciembre, con su trío demoledor: Lonnie Hillyer en bajo y Tomy Brugués en guitarra.
En primera persona
Comentó Andrea sobre su nuevo trabajo:
Este EP empieza con la frase que más repito desde hace más o menos tres años:“No tengo ganas de hacer nada”. Y así era todo hasta que decidí hacer algo positivo con esas NO ganas. Desde el vamos sabía que la foto que le saqué a mi perro Rufus sería de alguna forma la tapa de un disco. También supe que “Todo Morir” era el nombre y que seguro sería una canción y así empezó esta nueva aventura.
Desde el pesimismo abro una puerta a la esperanza y anhelo un futuro feliz. La última frase del tema “todo morir” es una frase que me dijo mi hijo a los cinco años cuando le pregunté qué pensaba sobre Papá Noel: “Yo decidí que quiero seguir creyendo que existe”.
Y es por eso, por decidir seguir creyendo que las cosas en las que una cree existen, que seguimos en este camino maravilloso que es la música.
Me costó materializar la idea hasta que en un momento sentí que tenía que ser así, urgente. Y en poco tiempo cerramos las canciones, llamé al Pájaro porque pensé que su estilo para grabar era lo que necesitábamos y no me equivoqué. Cuando tuvimos que elegir estudio Lonnie, Tomás y yo no dudamos en ION por su historia y por su sala gigante y mística; ése era el lugar perfecto.
Neil masterizó que es quien hizo nuestros últimos trabajos. También decidí incluir el tema de Emma Shaka. Conocí a Emma cuando fui jurado del programa Rock del País y el participó tocando “Apreciar” solo con su guitarra. Me pareció algo tan genial todo (Emma y la canción) que no lo olvidé y cada tanto, en cualquier momento y lugar me ponía a cantarla.
Nunca entendí porqué no ganó el concurso ya que me parecía y sigue pareciendo un artista interesante, inolvidable y muy auténtico. Lo invité a cantar su tema y salió perfecto. #TodoMorir habla del fin de una época que me formó, de las despedidas, la muerte de amigos, familia, referentes, formas, estilos.
El teléfono de línea de mi infancia que ya nunca más va a sonar, pero por suerte van a sonar otros y serán bien recibidos. Estaba convencida de que #LaCadenaDelMal sería mi último disco, realmente no tenía ganas de hacer nada, en serio, pero parece que no pude con mi naturaleza y acá estamos otra vez.