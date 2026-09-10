Antena, banda de rock/pop oriunda de la localidad de Franck, está presentando “Colapso”, su nuevo EP de tres canciones, que vio la luz el 28 de agosto de 2026. Este nuevo trabajo marca una etapa de renovación creativa para el grupo, consolidando la identidad sonora que vienen desarrollando a lo largo de su carrera.
Antena lanzó "Colapso", su nuevo EP
La banda de rock/pop nacida en Franck grabó tres nuevas canciones, marcando una nueva etapa creativa en su carrera. La grabación comenzó en mayo, combinando el trabajo en el estudio de Darién Grenon con los home studios de los integrantes.
Con ocho años de trayectoria, Antena viene construyendo un sonido propio que combina la energía del rock con climas y texturas pop. La formación actual está integrada por Matías Fabbro (voz, teclados y secuencias), Manuel Mariano (bajo), Damián Franzen (batería) y Martín Michlig (guitarras y coros).
Proceso híbrido
Las grabaciones de “Colapso” comenzaron el 21 de mayo de 2026. Batería y bajo fueron registrados en el estudio de grabación de Darién Grenon, mientras que el resto de los instrumentos y voces se grabaron en los home studios de cada integrante, combinando la calidez del trabajo en estudio con la libertad creativa del trabajo individual.
Con “Colapso”, Antena reafirma su compromiso con la música hecha desde Franck para el mundo, invitando a su público a sumergirse en tres canciones que reflejan el momento actual de la banda. El EP está disponible en todas las plataformas digitales a partir del 28 de agosto.
Ficha técnica
Música y letra: Matías Fabbro.
Producción artística: Antena.
Producido por: Antena.
Mezcla y masterización: Martín Michlig.
Arte de tapa: Matías Fabbro.
Más info:
Instagram: https://instagram.com/anten.a
YouTube: https://youtube.com/@antenaoficial