La definición de cómo algunos regresos trascienden el paso del tiempo. Dieciséis años después de su última presentación en Buenos Aires, cuando hicieron vibrar un GEBA colmado durante el “The E.N.D. World Tour”, Black Eyed Peas volverá a reencontrarse con el público argentino el próximo 4 de septiembre en Movistar Arena, con producción de DF Entertainment.
Black Eyed Peas regresará a la Argentina en septiembre
La agrupación confirmó su esperado regreso al país en el marco del “Black Eyed Peas Summer Tour”. El próximo 4 de septiembre, en el Movistar Arena, will.i.am, Apl.de.ap y Taboo repasará los himnos que marcaron a toda una generación y celebrará una trayectoria de más de tres décadas.
Los tickets para este show estarán disponibles en preventa exclusiva para clientes Santander Visa desde el 22 de julio a las 16, en hasta 6 cuotas sin interés. La venta general comenzará el jueves 23 de julio también a las 16y se podrán adquirir los tickets con cualquier medio de pago. En cualquier instancia, la ticketera oficial para este show es movistararena.com.ar.
Colección de éxitos
Hay artistas que siguen las tendencias y otros que las inventan. Durante casi 30 años, Black Eyed Peas ha sido un faro de vanguardia, fusionando el latido electrónico, la raíz del hip hop y las frecuencias de todo el mundo en una fórmula única.
Con seis premios Grammy, más de 35 millones de discos y 120 millones de singles vendidos, el grupo integrado por will.i.am, Apl.de.ap y Taboo se consolidó como el arquitecto de la banda sonora del siglo XXI.
Su irrupción definitiva llegó con la salida de su tercer disco “Elephunk” (2003): su primer single, “Where Is the Love?”, que contó con la colaboración de Justin Timberlake, fue el himno que los catapultó a la fama, y el álbum sumó además clásicos como “Shut Up” y “Let’s Get It Started”.
Le siguieron “Monkey Business” (2005), con los clásicos “Don’t lie”, “Don't Phunk with My Heart” y “Pump It”, y”The E.N.D.” (2009), con “Boom Boom Pow” y “I Gotta Feeling”, que sigue sonando en fiestas en todo el mundo. Completó esta sucesión de éxitos el sexto disco, “The Beginning” (2010), con “The Time (Dirty Bit)” y “Just Can’t Get Enough”.
El enorme impacto de esa serie de éxitos alcanzó uno de sus puntos más altos en 2011, cuando Black Eyed Peas protagonizó el histórico espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XLV, una actuación que confirmó definitivamente su lugar entre los nombres más importantes de la música popular contemporánea.
Nueva era
Lejos de conformarse con su legado, la banda inició una nueva etapa creativa. Tras la incorporación de J. Rey Soul y el lanzamiento de “Masters of the Sun Vol. 1” (2018), regresó con una propuesta renovada que profundizó su conexión con la música latina.
“Translation” (2020) reunió colaboraciones junto a J Balvin, Ozuna, Shakira, Maluma y Daddy Yankee, dando origen a éxitos globales como “Ritmo”, que superó los mil millones de reproducciones, “Mamacita” y “Girl Like Me”.
Más tarde, “Elevation” (2022) continuó esa búsqueda con canciones como “Simply the Best”, junto a Anitta y El Alfa, “Don’t You Worry”, con Shakira y David Guetta, y “Bailar Contigo”, reafirmando una capacidad constante para reinventarse sin perder identidad.
En los últimos años, Black Eyed Peas volvió a recorrer el mundo con giras por Europa, Norteamérica, Asia, Medio Oriente y África, agotando arenas emblemáticas como el Paris La Défense Arena y presentándose en algunos de los festivales más importantes del circuito internacional.
Actualmente, el grupo atraviesa una nueva etapa del “Black Eyed Peas Summer Tour”, con fechas en Francia, Croacia, Inglaterra, Polonia, Lituania, Dinamarca, Eslovaquia y otros países europeos antes de su esperado regreso a la Argentina.
El show del 4 de septiembre en Movistar Arena será la oportunidad única para reencontrarse con Black Eyed Peas, sus hits transgeneracionales y el último material: una noche memorable de hip hop y pop con una de las bandas más importantes e influyentes de las últimas tres décadas.