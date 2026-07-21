Después de 16 años

Black Eyed Peas regresará a la Argentina en septiembre

La agrupación confirmó su esperado regreso al país en el marco del “Black Eyed Peas Summer Tour”. El próximo 4 de septiembre, en el Movistar Arena, will.i.am, Apl.de.ap y Taboo repasará los himnos que marcaron a toda una generación y celebrará una trayectoria de más de tres décadas.