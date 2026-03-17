Capacitación gratuita

Se extiende la inscripción para la Bresh Academy

La popular fiesta itinerante creó una academia de formación artística gratuita para jóvenes. Debido a la gran demanda los interesados podrán anotarse hasta el 19 de marzo. Las clases comenzarán en abril, bajo la dirección de Ana Frenkel y Alejandro Saporiti, junto a referentes en danza, improvisación teatral y DJ.