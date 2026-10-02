Luego de colaborar en "Still"

Bruno Mars lanza el video musical de "Dance With Me" junto a Karol G

El material llega tras su presentación en los VMAs de 2026 el fin de semana pasado, donde obtuvo siete nominaciones y se llevó a casa el codiciado galardón Moonman. La canción forma parte de “The Romantic”, su cuarto álbum de estudio como solista que debutó en el N° 1.