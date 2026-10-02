Bruno Mars estrena el video musical oficial de “Dance With Me”, perteneciente a “The Romantic”, su cuarto álbum de estudio como solista que debutó en el N° 1 y representa el mayor debut de su carrera.
Bruno Mars lanza el video musical de "Dance With Me" junto a Karol G
El material llega tras su presentación en los VMAs de 2026 el fin de semana pasado, donde obtuvo siete nominaciones y se llevó a casa el codiciado galardón Moonman. La canción forma parte de “The Romantic”, su cuarto álbum de estudio como solista que debutó en el N° 1.
Con la participación de la superestrella Karol G, llega tras su sencillo en colaboración “Still” y poco después de la actuación en vivo de Bruno cantando “Dance With Me” en los Video Music Awards 2026 el fin de semana pasado, donde obtuvo siete nominaciones y se llevó a casa el codiciado galardón Moonman.
Álbum de éxitos
A principios de este año, “The Romantic” debutó oficialmente en el N° 1 del Billboard 200, convirtiéndose en su primer álbum en alcanzar el puesto más alto y su segundo álbum N° 1 en más de una década, después de “Unorthodox Jukebox”.
El álbum también alcanzó el N° 1 en la lista global de álbumes de Apple, el N° 1 en la lista global de álbumes de Spotify y el N° 1 en la lista de los álbumes más populares de Estados Unidos en Spotify.
Cuenta con canciones como la explosiva “I Just Might”, que es su décimo sencillo N° 1 en el Billboard Hot 100 y su primer debut en el N° 1.
Así como “Risk It All ”, que se posicionó en el N° 1 de la lista Billboard Global 200 y en la lista de canciones en streaming de Billboard, convirtiéndose en su 22.º éxito en el Top 10 del Billboard Hot 100, y ocupó el primer lugar en la lista Radio Songs de Billboard en todos los formatos.
De esa manera le otorgó a Mars su 12.º N° 1 y extendiendo su récord como el artista masculino con más líderes. La canción también alcanzó el puesto N° 1 en las listas de canciones globales y de Estados Unidos tanto en Apple como en Spotify.
En gira
La superestrella global ganadora de 16 premios Grammy inició The Romantic Tour a principios de este año con dos conciertos con entradas agotadas en el Allegiant Stadium de Las Vegas, marcando su primera gira completa en solitario en casi una década. Más adelante esta semana, mantendrá el impulso realizando cinco noches con entradas agotadas en el SoFi Stadium de Los Ángeles.
Para celebrar el lanzamiento inicial de la gira, Strip de Las Vegas y el condado de Clark lo honraron con una serie de reconocimientos especiales: el 10 de abril fue declarado oficialmente el “Día de Bruno Mars”, se le entregó la llave del Strip de Las Vegas y Park Avenue pasó a llamarse Bruno Mars Drive, uniéndose a calles dedicadas a íconos legendarios como Elvis Presley y Frank Sinatra.
Fenómeno
Tanto la gira mundial como el álbum llega tras el continuo éxito en las listas de Bruno, con sencillos anteriores que incluyen el éxito ganador del premio Grammy “Die With A Smile” junto a Lady Gaga, que se convirtió en la canción más rápida en la historia de Spotify en alcanzar mil millones de reproducciones y encabezó la lista Billboard Global 200 durante un récord empatado de 18 semanas.
También la omnipresente “APT.” con Rosé, que fue nombrada recientemente el sencillo mundial más vendido de 2025 por la IFPI, coronada como la canción más reproducida a nivel mundial en 2025 por Apple Music, y logró 19 semanas en el número uno de la lista Billboard Global Excl. U.S. y 12 semanas en el número uno de la lista Billboard Global 200.
Más allá de sus masivos logros en las listas globales, “APT.” también ganó “Canción del Año” en los MTV Video Music Awards 2025 y obtuvo tres nominaciones en la 68.ª edición anual de los Premios Grammy por “Canción del Año”, “Grabación del Año” y “Mejor Interpretación de Dúo/Grupo Pop”.
Trayectoria
Bruno continúa demostrando ser una de las fuerzas más influyentes de la industria musical. En enero de 2025, se convirtió en el primer artista en la historia de Spotify en superar los 150 millones de oyentes mensuales, posicionándolo entre los principales artistas globales de la plataforma.
En octubre de 2022, se convirtió en el primer artista en la historia de la RIAA en obtener seis sencillos certificados como Diamante.
Hasta 2026, ha alcanzado al menos siete certificaciones Diamante de la RIAA por canciones como “Just the Way You Are”, que ahora es la canción con la certificación más alta de la historia con 21x Platino de la RIAA; “Uptown Funk” (con Mark Ronson), “Grenade”, “That’s What I Like”, “When I Was Your Man”, “Locked Out of Heaven”, y “The Lazy Song”.
Su álbum debut, “Doo-Wops & Hooligans”, es el álbum de estudio de un artista solista masculino con más permanencia en el Billboard 200, con más de 345 semanas en la lista. Ha logrado diez sencillos número uno en el Billboard Hot 100 y ha pasado un total de 30 semanas en la cima del Global 200 con sus éxitos de 2024–2025.