BTS anuncia su regreso: nuevo álbum el 20 de marzo y gira mundial en 2026

La espera terminó: la banda surcoreana BTS, emblema mundial del K-pop, confirmó su regreso oficial para el 20 de marzo de 2026, fecha en la que lanzará un nuevo álbum de estudio.
El grupo surcoreano volverá a los escenarios con un nuevo trabajo discográfico tras completar el servicio militar obligatorio. La gira global marcará su reencuentro con millones de fans.
La espera terminó: la banda surcoreana BTS, emblema mundial del K-pop, confirmó su regreso oficial para el 20 de marzo de 2026, fecha en la que lanzará un nuevo álbum de estudio.
La noticia fue anunciada por la agencia BigHit Music, que también adelantó que el lanzamiento estará acompañado por una gira mundial, la primera desde que los siete integrantes iniciaron su período de servicio militar obligatorio en Corea del Sur.
La vuelta de BTS genera una enorme expectativa entre sus seguidores —conocidos como ARMY— que aguardan con ansias la reaparición del grupo completo tras una pausa que se extendió por más de tres años.
Desde fines de 2022, los miembros de BTS comenzaron a cumplir con el servicio militar obligatorio, un requisito legal para todos los hombres surcoreanos entre los 18 y 30 años. La pausa fue comunicada oficialmente en ese entonces como una etapa necesaria para que cada uno de los artistas pudiera cumplir con su deber ciudadano, con la promesa de un eventual regreso como grupo.
Durante este período, algunos integrantes lanzaron proyectos en solitario, como Jungkook, V y RM, manteniéndose en contacto con su audiencia a través de álbumes y colaboraciones internacionales. Sin embargo, el regreso de los siete juntos marca un hito en la historia reciente del grupo.
El próximo 20 de marzo, BTS publicará su primer álbum grupal desde “Proof” (2022). Aunque aún no se han revelado detalles sobre el nombre del disco ni la cantidad de canciones, desde BigHit Music prometieron que será "un trabajo que celebrará el crecimiento artístico y la madurez adquirida durante estos años".
El álbum será el puntapié inicial de una nueva etapa en la carrera del septeto, que en la última década se consolidó como uno de los grupos más influyentes de la música contemporánea, cruzando fronteras culturales y lingüísticas.
Junto al anuncio del nuevo disco, la agencia también confirmó que BTS emprenderá una gira mundial durante 2026, aunque las fechas y ciudades aún no fueron reveladas. Se espera que los detalles se den a conocer en los próximos meses, pero la noticia ya genera entusiasmo en América Latina, Europa, Estados Unidos y, por supuesto, Asia.
La gira será la primera desde 2019, cuando BTS realizó la “Love Yourself: Speak Yourself Tour”, con la que recorrieron estadios en todo el mundo.
Con su vuelta prevista para marzo de 2026, BTS no solo lanza un nuevo álbum: marca el inicio de un nuevo ciclo artístico para una banda que redefinió los límites del pop global. La gira mundial consolidará este regreso y reforzará su vínculo con millones de fans que han acompañado su carrera desde el inicio.
La cuenta regresiva ya empezó, y todo indica que el 2026 será un año con fuerte presencia del K-pop en el mapa cultural global.