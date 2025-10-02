La Bukowski vuelve a los escenarios

Tras un parate de cuatro años, la banda de rock santafesino vuelve al ruedo. Para celebrar el reencuentro, la banda repasará todo su repertorio original y sumará clásicos del rock nacional, con Julito De Martini como artista invitado.
Artífices: Rubén “Chino” Sánchez (guitarra), Marco Farelli (batería), Joaquín Benmergui (voz), Emiliano Lorefice (teclado) y Franco Giles (bajo). Foto: Gentileza producción
Jueves 2.10.2025
16:38
/
Después de cuatro años fuera de los escenarios, La Bukowski vuelve con todo su repertorio para reencontrarse con el público santafesino. El show promete una noche cargada de energía, rock y complicidad con la gente, tal como lo caracteriza desde sus inicios.
El show será este viernes 3 de octubre desde las 21 en Demos - Centro Cultural y de Estudios (9 de Julio 2239, Santa Fe). Como artista invitado estará Julito De Martini, interpretando rock de los 90 en formato acústico.
Las entradas tienen un valor de $ 8.000, pueden adquirirse por transferencia al alias LABUKO (enviar nombre y DNI a un miembro de la banda) o a través de Ticketway (con cargo de servicio).
El regreso
Formada en 2017 en Santa Fe, La Bukowski es una banda de escenario que busca la interacción con el público y explora distintos estilos con el rock como denominador común. Está integrada por Joaquín Benmergui en voz, Rubén “Chino” Sánchez en guitarra, Marco Farelli en batería, Emiliano Lorefice en teclado y Franco Giles en bajo (sucesor en el puesto de Joaquín Monserrat).
“Somos una banda de escenario: queremos que cada show sea una fiesta con el público, con canciones pegadizas y el rock como denominador común”, afirman los artistas. Para celebrar el reencuentro, la banda repasará todo su repertorio original y sumará clásicos del rock nacional.
En 2018, la agrupación lanzó el EP “El camino del saber”, con tres temas originales: “El vampiro”, “Su blusa” y “Remolinos”. Al año siguiente, publicaron el videoclip de otra canción: “De nuevo me voy”. En 2021 registraron tres temas nuevos, en una live session realizada en La Mediateca: “El circo”, “Volar” y “Compás embrujado”. Todo el material está disponible en YouTube, en el canal La Bukowski.
