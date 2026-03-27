El 18 de abril, en el Teatro Lavardén

Camerata Rosario presenta "Estaciones del Ángel" junto a Jeremías Petruf

El organismo dirigido por Danisa Alesandroni unirá fuerzas con el concertino de la Sinfónica De Bahía Blanca en este concierto que une dos de los dos de los ciclos más emblemáticos de Astor Piazzolla: “Las cuatro estaciones porteñas” y la “Suite del Ángel”. Será también la presentación en vivo de su segundo álbum de estudio.