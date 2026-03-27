Camerata Rosario presenta "Estaciones del Ángel" junto a Jeremías Petruf
El organismo dirigido por Danisa Alesandroni unirá fuerzas con el concertino de la Sinfónica De Bahía Blanca en este concierto que une dos de los dos de los ciclos más emblemáticos de Astor Piazzolla: “Las cuatro estaciones porteñas” y la “Suite del Ángel”. Será también la presentación en vivo de su segundo álbum de estudio.
Alesandroni, una de las figuras emergentes más prometedoras de la dirección orquestal en América Latina, junto a Petruf, discípulo del gran violinista y director suizo Massimo Quarta. Fotos: Gentileza de los artistas
La Camerata Rosario vuelve a sonar en un concierto especial que marcará la presentación en vivo de su segundo álbum de estudio. El programa reúne dos de los ciclos más emblemáticos de Astor Piazzolla: “Las cuatro estaciones porteñas” y la “Suite del Ángel”, en arreglos para orquesta de cuerdas y violín solista. El concierto contará con la participación especial del violinista Jeremías Petruf (Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca y Orquesta Sinfónica Nacional), bajo la dirección de Danisa Alesandroni.
El concierto “Estaciones del Ángel” será el sábado 18 de abril desde las 21, en el Teatro Lavardén (Sarmiento 1201). Las entradas están en venta en la boletería de la sala y en entradaslavarden.com.
Astor Piazzolla compuso a lo largo de su carrera dos ciclos que hoy forman parte esencial de su universo creativo: “Las cuatro estaciones porteñas” y la “Suite del Ángel”. Escritas en distintos momentos de su trayectoria, ambas obras condensan algunos de los rasgos más característicos de su lenguaje musical: la intensidad expresiva del tango, una fuerte impronta rítmica -en muchos aspectos cercana a la energía de Stravinsky- y una escritura que dialoga permanentemente con la tradición de la música clásica.
Las “Estaciones porteñas” retratan, desde una sensibilidad profundamente urbana, el paso del tiempo en la ciudad. Lejos de la mirada pastoral que caracteriza a la tradición europea en Vivaldi, estas piezas condensan el pulso de la vida urbana: su energía, su melancolía y sus contrastes. Con el paso de los años se han convertido en una de las páginas más representativas del repertorio Piazzolla y, en los conciertos de la Camerata Rosario, han encontrado una gran recepción por parte del público.
La “Suite del Ángel”, por su parte, propone un recorrido expresivo en varios movimientos que gira en torno a una de las figuras simbólicas recurrentes en la obra de Piazzolla: el ángel. En esta suite conviven momentos de lirismo y contemplación con episodios de gran intensidad dramática, construyendo un relato musical que evoca la lucha, la fragilidad y la esperanza.
El concierto Estaciones del Ángel será la presentación del segundo álbum de la Agrupación, un trabajo discográfico que reúne ambos ciclos en una misma experiencia musical. Con arreglos para orquesta de cuerdas y violín solista, la Camerata Rosario propone una relectura sonora que otorga una nueva identidad a estas obras, generando un recorrido donde lo urbano y lo mítico se entrelazan y revelan distintas dimensiones del universo creativo de Piazzolla.
Programa
● Las Cuatro Estaciones Porteñas: Primavera Porteña
● Suite del Ángel
○ I. Introducción del Ángel
○ II. Milonga del Ángel
○ III. La Muerte del Ángel
○ IV. Resurrección del Ángel
Danisa Alesandroni
Es una destacada directora de orquesta argentina, reconocida por su interpretación musical única y su enfoque expresivo y claro en la dirección. Nacida en Rosario y actualmente radicada en la Ciudad de Buenos Aires, inició sus estudios musicales a temprana edad, especializándose en violín y piano. En 2010 ingresó a la Licenciatura en Dirección Orquestal de la Universidad Nacional del Litoral, donde estudió con Reinaldo Zemba y Manuel Marina, egresando en 2015 con la mención al Mejor Promedio.
En 2025 fue aceptada como alumna de la Maestría en Dirección Orquestal del Departamento de Artes Musicales y Sonoras de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), programa académico vinculado con la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina. A lo largo de su carrera, ha sido directora titular de importantes organismos estables como la Orquesta Académica de Rosario, la Banda Sinfónica de San Lorenzo, el Ensamble Kaparilo de Música Contemporánea y la Camerata Rosario. Su labor ha sido reconocida con distinciones del Fondo Nacional de las Artes, Inamu y la Municipalidad de Rosario, permitiéndole desarrollar producciones discográficas y acceder a capacitaciones especializadas.
Su talento la ha llevado a compartir escenario con destacados solistas como Pablo Griggio, Elías Gurevich, John McGrosso, Lilia Salsano, Jeremías Petruf, entre otros. En 2022, fue finalista del Primer Concurso de Jóvenes Directores, organizado por la Fundación Patagonia, dirigiendo a la Orquesta Filarmónica de Río Negro. En 2023, realizó un seminario de posgrado con la maestra Ligia Amadio y la Orquesta Sinfónica Nacional Argentina y fue seleccionada para participar en el HUB de Directoras de Orquesta en Chile, bajo la mentoría de la maestra Alejandra Urrutia. Asimismo, su excelencia artística ha sido reconocida a nivel internacional al ser seleccionada entre más de 80 jóvenes directores de todo el mundo para participar en el Festival de Música de Santa Catarina, donde realizó presentaciones destacadas como directora de los organismos del festival, como así también fue alumna de Ligia Amadio.
En el ámbito académico, se desempeñó como docente en la Universidad Nacional del Litoral en las cátedras de Estética de la Música y de Teoría y Crítica de la Música. Actualmente, está finalizando su doctorado en Música en la misma institución. Su compromiso con la investigación estética complementa su desarrollo como directora de orquesta, consolidándola como una de las figuras emergentes más prometedoras de la dirección orquestal en América Latina.
Jeremías Petruf
Entre 2012 y 2018 fue discípulo del gran violinista y director Massimo Quarta en el Conservatorio della Svizzera Italiana, Suiza. Allí obtuvo el Bachelor of Arts in Music Performance y el “Master of Arts in Music Performance con las más altas calificaciones.
Compartió escenario y se perfeccionó con Enrico Dindo, Stefano Molardi, Aldo Campagnari, Nora Doallo, Pavel Berman, Saiko Sasaki, Omar Zoboli, Leonardo Bartelloni, Tamàs Major y Mikhail Kopelman, entre otros.
En 2012 fue ganador de la “Beca Teresa Grüneisen” del Mozarteum Argentino. En 2014 fue becado para tomar clases con el prestigioso “Quartetto di Cremona” en la Accademia Stauffer de Cremona. En 2017 ganó el primer premio del “Concorso Musicale Ciro Pinsuti” en Sinalunga, Italia.
Actualmente es concertino de la Orquesta Sinfónica Provincial de Bahía Blanca. En 2025 fue invitado como concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional. En 2026 grabó como solista el álbum “Estaciones del Ángel” junto a la Camerata Rosario, interpretando “Las estaciones porteñas” de Astor Piazzolla.
Camerata Rosario
Es una agrupación de cuerdas creada en 2018 y especializada en música clásica y latinoamericana. Su propuesta artística se distingue por una búsqueda sonora refinada, con especial atención a la amalgama de la cuerda, la texturización tímbrica y la resolución estilística como rasgos identitarios de su trabajo.
En su producción discográfica se destaca el álbum “Suite Bestiarios”, donde registraron por primera vez la obra homónima del compositor Hernán Navarro, consolidando su compromiso con la creación y difusión del repertorio contemporáneo argentino.
En 2026 realizaron la grabación de “Estaciones del Ángel”, un proyecto discográfico centrado en “Las Estaciones Porteñas” y en arreglos propios de la “Suite del Ángel” de Astor Piazzolla. Este álbum profundiza la exploración estética del cruce entre tradición y relectura contemporánea, una línea conceptual que atraviesa el trabajo artístico de la agrupación.
Entre sus principales propuestas escénicas se encuentran “Las 8 Estaciones”, concierto que establece un diálogo entre Vivaldi y Piazzolla y que ha sido disfrutado por miles de personas en ciudades como Rosario, Santa Fe, Paraná y Buenos Aires; y “La Muerte y la Doncella”, programa en el que interpretan la obra homónima de Franz Schubert en versión para orquesta de cuerdas y el Concierto Nro. 1 para Piano, Trompeta y Cuerdas de Shostakovich, abordando el repertorio europeo desde una perspectiva interpretativa intensa y contemporánea.
A lo largo de su trayectoria han compartido escenario con destacados solistas de proyección nacional e internacional como Lilia Salsano (solista en el Festival Martha Argerich y el Teatro Colón), John McGrosso (Arianna String Quartet, University of Missouri-St. Louis), Elías Gurevich (Orquesta Filarmónica de Buenos Aires), Pablo Griggio (Orquesta Sinfónica de Madrid) y Jeremías Petruf (Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca), entre otros.
Por su labor artística han recibido una distinción del Concejo Municipal de Rosario, consolidándose como una de las propuestas independientes más activas y reconocidas de la región.