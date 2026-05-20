El 25 de octubre, Camilo vuelve a Buenos Aires en una parada que ocupa un lugar central dentro de su recorrido internacional. La capital argentina se consolidó en los últimos años como una de las plazas más fuertes de su carrera: dos Movistar Arena agotados en 2025 marcaron un vínculo que excede los números y se traduce en una conexión sostenida con su público local.
Camilo regresa a la Argentina
El cantante, compositor y músico colombiano llega al Movistar Arena con un show que reúne sus grandes éxitos y la sensibilidad que lo convirtió en una de las voces más queridas. El show combinará sus grandes hits, emoción y renovación.
En esta nueva visita, el show despliega un repertorio que recorre los himnos que lo posicionaron entre los artistas latinos más escuchados del mundo -“Vida de Rico”, “Tutu”, “Índigo”, “Ropa Cara”, “Manos de Tijera”- junto a las canciones de su etapa actual, donde la madurez compositiva y la búsqueda artística se vuelven protagonistas. Una propuesta que combina hits, intimidad y reinvención sobre el escenario.
La preventa exclusiva BBVA comenzará este jueves 21 de mayo a las 13, mientras que la venta general dará comienzo el viernes 22 de mayo a la misma hora. Las entradas disponibles a través de movistararena.com.ar.
El amor -en todas sus formas- es el hilo que atraviesa la obra de Camilo y también la columna vertebral de este show. No como concepto abstracto, sino como gesto cotidiano: la familia, los afectos, la celebración compartida. Esa misma idea se extiende a La Tribu, la comunidad que acompaña al artista en cada país y que en Argentina encontró una identidad propia. Más que un fandom, La Tribu funciona como un espacio de pertenencia donde el público se reconoce en los valores que Camilo construye desde su música.