El sábado, en la Biblioteca Gálvez

Santa Fe Lírica presenta "Canciones inolvidables"

El segundo concierto del ciclo Cantando al atardecer”, invita a recorrer clásicos del teatro musical como “Los miserables”, “El fantasma de la ópera”, “Miss Saigón”; composiciones de grandes autores como George Gershwin, Leonard Bernstein y Andrew Lloyd Webber, entre otros.