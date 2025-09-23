Santa Fe Lírica presenta "Canciones inolvidables"

El próximo sábado 27 de septiembre a las 19, en la Biblioteca Pública Dr. J. Gálvez (9 de Julio 2140), se vivirá una velada musical única con la segunda entrega del ciclo “Cantando al atardecer”, organizado por Santa Fe Lírica.
El segundo concierto del ciclo Cantando al atardecer”, invita a recorrer clásicos del teatro musical como “Los miserables”, “El fantasma de la ópera”, “Miss Saigón”; composiciones de grandes autores como George Gershwin, Leonard Bernstein y Andrew Lloyd Webber, entre otros.
En esta oportunidad, el concierto titulado “Canciones inolvidables” invita a recorrer un repertorio de bellísimas obras del teatro musical. Sonarán piezas de clásicos inolvidables como “Los miserables”, “El fantasma de la ópera”, “Miss Saigón”; composiciones de grandes autores como George Gershwin, Leonard Bernstein y Andrew Lloyd Webber, entre otros.
Sobre el escenario estarán las voces de Candelaria Acutain, Micaela Aguirre, Juliana Sturba, Alejandro Coltro, Exequiel Fernández y Susana Caligaris, acompañados al piano por Zunilda Soncini. Además, la velada contará con la participación especial de la Agrupación Coral Municipal de Santo Tomé, dirigida y acompañada al piano por Jorge Cova, sumando la fuerza del canto coral a esta propuesta.
Este ciclo busca generar espacios de disfrute del canto en todas sus manifestaciones, acercando al público tanto la lírica como el musical y el repertorio popular en un formato accesible y cercano.
Las localidades generales tiene un valor de $ 10.000; las anticipadas se consiguen por $ 8.000 (reservas por inbox a @santafe_lirica).
La propuesta cuenta con el apoyo de Diario El Litoral, Isme (Instituto Silva de Medicina Estética), Sussan Boutique, José Fiorillo moda masculina, Kairós departamentos temporarios y el respaldo del Senador Paco Garibaldi.
Una invitación imperdible para disfrutar de la música que marcó generaciones, interpretada por destacadas voces locales en un encuentro íntimo y emotivo.
