Actividades en la Casa de la Cultura y La Josefa

Dos espacios culturales emblemáticos de la ciudad abrirán sus puertas con propuestas para todos los públicos incluyendo actividades para las infancias, homenajes a Estela Figueroa y Fernando Birri, muestras de arte y charlas sobre patrimonio histórico.
El sábado, la Casa de la Cultura celebrará un nuevo encuentro del ciclo “La palabra. La poesía. La vieja casa”, que conmemora el 79º aniversario del nacimiento de la escritora Estela Figueroa. Foto: Gentileza Casa de la Cultura
17:21
Entre el 21 y el 24 de agosto, dos espacios culturales emblemáticos de la ciudad, la Casa de la Cultura y La Josefa, abrirán sus puertas con propuestas para todos los públicos. Habrá talleres, recorridos guiados, muestras, charlas y actividades lúdicas que invitan a explorar la palabra, la poesía, la memoria, la arquitectura y las artes visuales.
Casa de la Cultura: poesía, juegos y recorridos
El sábado 23 de agosto, de 16 a 19, la Casa de la Cultura (Bv. Gálvez 1274) celebrará un nuevo encuentro del ciclo “La palabra. La poesía. La vieja casa”, que conmemora el 79º aniversario del nacimiento de la escritora santafesina Estela Figueroa.
En esta tercera jornada se realizará “Fábrica de palabras”, un taller de lectura y escritura destinado a las infancias acompañadas por un adulto, coordinado por Manuela Mántica. La propuesta invita a reconocer y producir textos poéticos en un entorno lúdico y creativo. Será de 16.30 a 18.30.
Durante todo agosto, además, acompaña el dispositivo “Una vez la poesía”, diseñado para acercar al público a la obra de Fernando Birri, en el marco del centenario de su nacimiento. La iniciativa forma parte de una serie de acciones impulsadas por el Ministerio de Cultura provincial para difundir la vida y el legado del padre del Nuevo Cine Latinoamericano.
La programación habitual de La Casa incluye juegos en los jardines, la Biblioteca Estela Figueroa, el Oráculo Poético, espacios de lectura y recorridos guiados por las distintas plantas del edificio, a las 16 y 18.
El domingo 24 de agosto, de 16 a 19, continuará la propuesta con las puertas abiertas y la posibilidad de recorrer los espacios, conocer la historia y arquitectura del lugar, y disfrutar en familia de actividades pensadas para todas las edades.
La Casa de la Cultura también destaca su compromiso con la accesibilidad: dispone de recorridos y asesoramiento en Lengua de Señas, sillas de traslado y ascensor, además de esquemas hápticos y cuadernillos en braille para personas ciegas o con disminución visual.
En La Josefa se podrá visitar la muestra “Humo Placer” de Antonela Peretti, con curaduría del colectivo La Dealer. Foto: Gentileza La Josefa
La Josefa: arte contemporáneo y debate arquitectónico
En paralelo, La Josefa (La Rioja y San Luis) presenta una programación que combina artes visuales y arquitectura.
Del jueves 21 al viernes 22 de agosto, con horario de 9.30 a 12.30 y de 16 a 19, y nuevamente el sábado 23 y domingo 24 de agosto desde las 16, se podrá visitar la muestra “Humo Placer” de Antonela Peretti, con curaduría del colectivo La Dealer.
La exposición -la primera individual de la artista- funciona como una retrospectiva de sus últimos seis años de trabajo y se propone como una mirada contemporánea sobre la cerámica local y su tradición en el litoral. La muestra integra la Convocatoria Visuales Santafesinas, impulsada por el Ministerio de Cultura de la provincia, que busca fomentar las prácticas artísticas contemporáneas y fortalecer la circulación de bienes culturales producidos en Santa Fe.
En simultáneo, la Sala San Luis pondrá a disposición material de archivo de La Josefa, en el marco de las actividades por el primer aniversario del espacio.
El sábado 23 de agosto a las 20, el Grupo H presentará una nueva edición de Birra + Arq, un ciclo que combina la informalidad de una charla compartida con el debate sobre el patrimonio histórico, cultural y arquitectónico santafesino. En esta ocasión participarán como disertantes los arquitectos Martín González y Silvia Bournissent. La actividad será con entrada libre y gratuita.
Cultura para todos los sentidos
La agenda conjunta de la Casa de la Cultura y La Josefa muestra la vitalidad de los espacios públicos en Santa Fe: talleres para las infancias, muestras de arte contemporáneo, poesía, recorridos accesibles, juegos y debates sobre el patrimonio local. Una invitación abierta a acercarse, descubrir y habitar la cultura en todas sus formas.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.