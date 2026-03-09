Rosario vibró con el histórico cruce entre Catupecu Machu y Massacre

La ciudad de Rosario fue testigo de un momento histórico para el rock argentino: el cruce de Catupecu Machu y Massacre sobre un escenario para interpretar juntos “Plan B: Anhelo de satisfacción”, la canción que es parte clave de la historias de ambas bandas.
En el marco del ciclo “Noches de Lunario”, el Bióceres Arena se vistió de rock para una noche compartida entre los dos grupos, que ya son un emblema de la música nacional.
Pasadas las 23 del sábado, cuando llegó el turno del show de Catupecu Machu -integrada por Fernando Ruiz Díaz en voz y guitarra, Carlos “Charles” Noguera en bajo y Nicolás “Vikingo” Merardi en batería- el público fue testigo de un encuentro único con la sorpresiva aparición sobre el escenario de Walas y Pablo “Tordo Mondello de Massacre.
Canción icónica
Para alegría de la gente presente, ambas bandas interpretaron “Plan B”, la canción que publicó en 1994 Massacre como parte de su disco “Galería Desesperanza” y que años más tarde, en 2004, eligió Gabriel Ruiz Díaz para que sea parte del disco “El número imperfecto” de Catupecu Machu, con una versión que terminaron volviendo propia.
Ruiz Díaz y el “Tordo” Mondello, cada uno aportando su color en la guitarra. Foto: Gentileza Sony Music
Además de este encuentro tan especial, Catupecu Machu reafirmó una vez más la conexión inmediata y potente que tiene con la gente, la cual se pudo ver desde el primer acorde. El show estuvo marcado por un clima de celebración y energía, con un público que respondió con pogo constante mientras sonaban clásicos como “Y lo que quiero es que pises bien el suelo”, “Perfectos cromosomas”, “Magia veneno”, “A veces vuelvo”, “Dale!” y “Entero o a pedazos”, entre otros, en un recorrido que reafirmó el vínculo histórico entre la banda y Rosario.