Este sábado 19 desde las 21, en Acá Tiramos Magia (Pedro Ferré 2320), se presentará “Jardín”, concierto íntimo y acústico de bossa nova a cargo de Cecilia Arellano (voz y textos) y Cacho Hussein (guitarra).
"Jardín": bossa nova con Cecilia Arellano y Cacho Hussein
La cantante, poeta y docente santafesina criada en Brasil propone un concierto íntimo, recorriendo diversos creadores del género de la mano del histórico guitarrista. Luego habrá “Fiesta de todos los Brasiles”, con selección musical de la propia artista.
Luego habrá una “Fiesta de todos los Brasiles”, con la selección musical de la propia Arellano; convida a danzar Luciana Giménez.
Las reservas pueden hacerse al 342 4361803 (la capacidad es limitada). Las entradas generales tienen un valor de $ 15.000; hay promo 2x1 a $ 20.000 y descuentos especiales para jubilados, estudiantes, profesores universitarios e investigadores a $ 10.000. En puerta costará $ 20.000 (concierto y fiesta) y $ 10.000 (la fiesta sola).
Convite
Afirmó Cecilia: “Es una alegría invitarles a esta propuesta diferente. Bossa Nova en una casa -que es donde nació este género- en un concierto íntimo y acústico.
Voz y guitarra vibrando en las paredes, en ustedes, entre nosotros y sin intermediaciones. Nos metemos en una burbuja por un rato, un Jardín sonoro para compartir, matizado con obras de Tom Jobim, Djavan y otros autores contemporáneos, más textos propios que van sobrevolando la noche. Todo acompañado de cositas ricas para comer y beber, y luego quizás bailar!
Palpitando la primavera, los esperamos junto a Cacho Hussein, que como ustedes ya saben, dibuja arabescos en el aire”.
Recorrido
Cecilia transita diversas expresiones de la música vocal cruzando fronteras convencionales entre géneros. Desarrolla una carrera artística atravesada por otras artes y se presenta regularmente en escenarios de Argentina, Brasil y Europa.
Es licenciada en canto por el Conservatorio Real de La Haya (Países Bajos) y profesora en la Universidad del Litoral, Argentina. Nació en Argentina, creció en Brasil y se desenvolvió por muchos años en Europa.
Grabó el álbum “Choro para Carmen” (2013) y los EP “Canções assim” (2019), “Apego” (2020), “Ancestral” (2023) y “Dúos Brasil” (2025, junto a Federico Lechner).
Es coautora del libro “La voz popular, caminos posibles del canto” (2018, junto a Mario Martínez) y el poemario “A través” (2025).