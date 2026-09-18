Este sábado

"Jardín": bossa nova con Cecilia Arellano y Cacho Hussein

La cantante, poeta y docente santafesina criada en Brasil propone un concierto íntimo, recorriendo diversos creadores del género de la mano del histórico guitarrista. Luego habrá “Fiesta de todos los Brasiles”, con selección musical de la propia artista.