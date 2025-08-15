Cha Cha Cha, Cuarteto de Nos y Miguel Mateos: la guía cultural del fin de semana

Hay fines de semana que son especiales para quedarse en casa. Este no. Es que en Santa Fe, a nivel cultural, pasará de todo: el regreso de Cha Cha Cha con Alfredo Casero y Fabio Alberti en Hub, el pulso del Cuarteto de Nos, la intimidad poética de Juan Solá y la alegría del teatro local.
Los homenajes a Gustavo Cerati y a la poesía litoraleña convivirán con las cuerdas tensas de los Chechelos, festivales como Afluente que invitan a escuchar a los poetas, y espectáculos que hacen del escenario un espacio ritual.
El sábado será una coreografía de géneros y emociones: Miguel Mateos celebrando Rockas Vivas, teatro que dialoga con la memoria y obras sobre la ternura y los vínculos.
El metal santafesino estará de fiesta en Tribus, mientras que el clown, la lírica y el pop construirán puentes con públicos diversos. Habrá lugar para la nostalgia, la sorpresa y la risa.
El domingo, lejos de apagarse, la ciudad seguirá de fiesta. Nonpalidece llegará con la fuerza de sus 25 años y la guitarra de Seba Ríos será como un eco de leyendas. En las líneas que sigue, la guía completa para que cada uno arme su recorrido.
El ciclo creado por Alfredo Casero, que marcó un antes y un después en la historia de la televisión argentina, regresa a los escenarios. Con una propuesta renovada que promete mantener viva su esencia, la vuelta de este clásico esperado por muchos fanáticos, retorna con Alfredo Casero que subirá a escena junto a su coequiper Fabio Alberti.
"Ratones en la biblioteca". Foto: Gentileza producción
Cuarteto de Nos a las 21 en Club Unión
La banda llega para presentar su nuevo disco y los clásicos de siempre. Nace a mediados de los 80 y en los 90 se consolida como una de las bandas más significativas del rock uruguayo. Se destacaron por lo irreverentes, su humor negro, música de todos los estilos.
Juan Solá vuelve a Santa Fe para compartir una noche mágica. La experiencia es una pausa necesaria, un refugio, una invitación urgente y amorosa a frenar la vorágine cotidiana. Un encuentro de música y poesía que abraza, sacude y nos recuerda quiénes somos.
"Lo que queda" a las 20.30 en MABA Espacio Cultural
"No se trata sólo de lo que se comparte, sino de lo que no se dice, de lo que se repite sin saber por qué, de lo que se queda cuando el amor no alcanza", dicen los realizadores. Dirige Mario Barissi.
Hugo Bistolfi. Foto: Gentileza producción
Chechelos: 10 años a las 21 en el Centro Cultural Provincial
El dúo, integrado por Ramiro Zárate Gigli y Mauro Sarachian, reinterpreta chacareras, zambas, vidalas y otros ritmos populares con el violonchelo como protagonista. Su propuesta es una experiencia sonora y visual.
Cerati infinito a las 21 en Tribus
Conmemorando un nuevo aniversario del nacimiento de Gustavo Cerati, Verde Musgo presenta su show, en el cuál revisita todos los éxitos de Soda Stereo y su carrera solista. La noche contará con invitados especiales.
El histórico tecladista de Rata Blanca presenta su obra “Viaje al Cosmos” y los éxitos de su carrera junto a “Rata Blanca” y “Alianza”, junto a la banda Oh Batatas de Reconquista y la voz de Franco Casañas.
Está inspirada en la atmósfera opresiva y densa propuesta por Bertolt Brecht en su obra de 1930 “La Santa Juana de los mataderos”. La obra propone una mirada sobre la cotidianidad de Juana, un personaje atravesado y en tensión permanente entre su necesidad y su deseo, que habita un mundo que está, una vez más, al borde del abismo.
Germán Calabrese (teclado y voz), Ignacio Giovino (bajo y coros), Exequiel Moreyra (batería) y Francisco Franolich (guitarra y coros) junto a amigos que los acompañaron durante su trayectoria ofrecerán un variado repertorio de artistas del rock nacional de todas las épocas.
Ciclo cine y ciencia a las 19 en el Auditorio del Conicet
Se trata de la segunda edición de Cinecia, el ciclo destinado a la comunidad científica, académica, estudiantes y público general interesado. Se proyecta “Joy”, de Ben Taylor.
"Arácnidas". Foto: Gentileza producción
Aié: música corporal a las 21 en El Solar de las Artes
La propuesta convoca a una noche de encuentro con la sensibilidad a través de la música corporal, con un repertorio propio y sobre ritmos de raíz latinoamericana. Este formato propone una mirada innovadora sobre el cuerpo, la cultura de la canción latinoamericana y el ritmo en la música.
"Afluente, festival de poesía de Santa Fe" a las 17 en El Birri
Este viernes y sábado el espacio será sede del Festival Afluente, donde 15 poetas del litoral propondrán lecturas, homenajes, performances y talleres. Habrá trasnoche, feria editorial y eventos musicales.
Sábado 16 de agosto
Miguel Mateos a las 21 en el Club Unión
El emblemático músico de la revitalización del rock argentino llega en el marco de la celebración del 40º aniversario del álbum en vivo “Rockas Vivas”.
Continúa en cartelera la obra de la Comedia UNL 2025, dirigida por Sofía Gerboni y Javier Bonatti, con producción de la Compañía Las Margaritas. En un futuro estremecedor y gris, la memoria se convirtió en un problema a resolver: ocupa espacio, confunde, es frágil, ilógica, improductiva.
Aniversario del Centro Cultural Provincial a las 16 en Junín 2457
En la sala mayor, grandes y chicos podrán sumergirse en el espectáculo “Un cumple que sí”, una divertida propuesta que combina clown, humor y destrezas circenses. Elenco: Ana Municoy y Francisco Saz de Larrechea.
Héroe: lírico y pop a las 21 en Luz y Fuerza
Un espectáculo que combina la potencia del lírico pop con la emoción del cine. A través de una puesta en escena innovadora y cautivante, el show transporta al público a los momentos más icónicos del séptimo arte.
"Martina Chapanay: ecos de voces en lucha" a las 21 en el Centro Cultural Provincial
Se trata de un unipersonal donde vestigios de nuestra historia se reúnen para entrelazarse con lo poético y el imaginario de las directoras en una puesta de tintes minimalistas donde el cuerpo es un elemento que convoca al ritual que nos devuelve a esta mujer indómita.
Nonpalidece. Foto: Gentileza producción
"Ratones en la biblioteca" a las 18 en El Retablo
Es un espectáculo para grandes y chicos con títeres de sombra, transparencias y guantes. Dos ratones que se las traen, en una biblioteca y con humor hacen pensar.
"Músicos por el Retablo" a las 21 en El Retablo
Con la actuación de Carina Testa, Federico Palacio, Néstor Ausqui y Danilo Cernotto. La entrada es una contribución voluntaria.
Dirigida por Omar Jacquier. Una familia, compuesta por tres hermanas y un hermano, vive en un pueblo de la provincia. Al cumplirse un año de la muerte del padre, finaliza el duelo y nace la esperanza de regresar pronto a Buenos Aires, donde han pasado su infancia, y empezar una nueva vida.
Es una obra de teatro inédita del género comedia que se desarrolla en un acto único. Relata el reencuentro de dos amigas que comparten sus vidas y pensamientos entre mates y charlas, sin saber que un secreto amenaza con destruir su vínculo para siempre.
Tras una exitosa primera edición que convocó a más de 450 personas en 2024, el único festival country de la ciudad de Santa Fe regresa con una propuesta renovada y solidaria. Como en su primera edición, se recibirán donaciones de alimentos no perecederos y/o pañales que serán destinados al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia.
Tres propuestas distintas, un mismo escenario. Indie-pop alternativo, rock con groove y experimentación acústica se encuentran en una fecha imperdible. Para continuar con una noche a puro metal, desde Rosario llega Trident con todo el heavy/power/speed metal a las 23.59.
Domingo 17 de agosto
Vivo Arjona a las 21 en Luz y Fuerza
El tributo oficial a Ricardo Arjona llega a la ciudad con una puesta en escena con una producción audiovisual que recorre lo mejor de su carrera.
"La confesión de Molière". Foto: Gentileza producción
Con la energía de quien comienza un nuevo camino, María Laura y su banda invitan a disfrutar de un recorrido musical con lo mejor del pop y rock.
"La confesión de Molière + 2051 Odisea del ex teatro" a las 20 en El Birri
En la Argentina de 2051, a pesar de todo, muchas personas desean sentarse en una butaca y ver teatro, pero el teatro dejó de ser una creación humana. Sin embargo, el gran Molière, con sus pasiones intactas, continúa alimentando el fuego del arte en estado de rebelión.
