Luego del lanzamiento de “Chill”, junto a Rodrigo González (La Cruda y Experimento Negro), Chino Mansutti presenta “A romper”, el segundo adelanto de “Crónicas de la Humedad”, un álbum que reúne a los artistas más representativos de la música santafesina, en un recorrido de canciones atravesadas por la identidad del litoral, la memoria y las emociones cotidianas.
Chino Mansutti y Tavo Angelini presentan "A romper"
El cantautor santafesino presenta su nuevo single, compartido con el histórico vocalista de Carneviva, hoy solista. Es el segundo adelanto del venidero álbum “Crónicas de la Humedad”.
En esta oportunidad comparte la canción con Gustavo “Tavo” Angelini, reconocido músico santafesino y ex cantante de la banda Carneviva, en una interpretación intensa que recorre la fragilidad, la reconstrucción y la fuerza que nace después de las caídas.
Compuesta íntegramente por Gonzalo Mansutti y producida por Julián Gervasoni, “A romper” combina la sensibilidad de la canción de autor con una impronta rockera contemporánea. La letra propone un viaje íntimo hacia la reconstrucción personal, volver a empezar cuando todo parece roto.
“Todos nos rompemos alguna vez. La canción habla de ese momento en el que entendés que reconstruirte también es una forma de crecer. Compartir esta canción con Tavo Angelini es un gran orgullo para mi y su voz le dio una fuerza muy especial”, cuenta Mansutti.
Ficha técnica
Letra y música: Gonzalo “Chino” Mansutti.
Producción: Julián Gervasoni.
Voz: Gonzalo “Chino” Mansutti y Gustavo "Tavo" Angelini.
Batería: Matías Sabagh.
Guitarras eléctricas: Esteban Fernández.
Bajo y teclados: Julián Gervasoni.
Guitarras acústicas: Chino Mansutti.
Ingeniería de grabación: Valentín Macagno y Rodrigo “Tato” Romano.
Distribuye: Argie Pop Records.
La mezcla y el master estuvieron a cargo de Matías Cella, músico y productor musical de artistas como Jorge Drexler y Kevin Johansen.
Próximo show
Chino Mansutti junto a su banda se estarán presentando el próximo sábado 29 de agosto en Tribus Club de Arte de la Ciudad de Santa Fe junto a Los Pérez García. Las entradas se encuentran a la venta a través de la plataforma TicketWay.
El artista
Chino Mansutti es un músico, cantante y compositor argentino de la ciudad de Santa Fe, reconocido por su gran aporte a la escena indie/pop nacional. Su carrera incluye cinco discos como solista: “Lleva” (2011), “Lo que queda de la casa” (2014), “Frenesí” (2016), “Ese mundo sin tiempo” (2020) y “Para bien” (2023). Además, ha colaborado con artistas como Minerva Casero, Zoe Gotusso, Santi Celli y Nahuel Briones.
En 2017, formó la banda Los Cronopios, que lo acompaña hasta la actualidad en sus presentaciones en vivo, y con la que participó en festivales destacados como el Música en el Río, Harlem Festival, Rock en Baradero y Festival Fogata, donde compartió escenario con artistas como Tan Biónica, Emmanuel Horvilleur, Cruzando el Charco, Indios, Los Tipitos, entre otros.
A lo largo de su carrera realizó shows en diferentes formatos por todo el país, como así también en varias ciudades de España y Uruguay. Una de sus presentaciones más notables fue una live session grabada en la cima del Puente Colgante de Santa Fe, en conmemoración de los 450 años de la ciudad. Este evento fue registrado en un documental disponible en YouTube.
Más info:
Instagram: https://www.instagram.com/chinomansutti/
Facebook: https://www.facebook.com/chinomansutti