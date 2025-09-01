Ambulantes en el nuevo ciclo Canciones del Litoral

Iniciando el nuevo ciclo Canciones del Litoral se presentará Ambulantes, dúo rosarino integrado por Julián Venegas y José Santucho, que homenajea a los trabajadores y oficios callejeros a través de un cancionero que combina voces, guitarras y percusión. Su propuesta recrea el espíritu de los trovadores ambulantes con un enfoque poético y contemporáneo.
Canciones del Litoral es un nuevo ciclo que celebra la diversidad musical de la región, organizado por el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, junto al área Cultura de la UNL y el Instituto Superior de Música (ISM); presenta un ciclo “Canciones del Litoral” que invita a descubrir nuevas miradas sobre la música litoraleña.
La iniciativa propone tres noches para disfrutar de la diversidad sonora santafesina en las que se presentarán los tres grupos musicales con perfiles bien definidos y propuestas estéticas singulares que fueron seleccionados por su variedad tímbrica y porque exploran búsquedas contemporáneas, alejadas del folclore tradicional.
Las funciones se llevarán a cabo en la Sala Saer del Foro Cultural de la UNL (9 de Julio 2150, Santa Fe), los viernes 12 de septiembre, 3 y 24 de octubre, siempre a las 20. Las entradas tienen un valor de $ 10.000 y pueden adquirirse en el mismo Foro Cultural.
