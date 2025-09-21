Se inauguró la muestra "Ciencia en Fotos" en el MAC
Se trata de la exposición de las 20 obras que recibieron distinciones y menciones, en el marco del concurso “Ciencia en Fotos [Sub 18]”. Puede visitarse hasta el 19 de octubre en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNL.
La Escuela EEST Nº3 “Dr. René Favaloro” de Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires) obtuvo la Primera Distinción en la Categoría Senior (Escuelas Secundarias) con la obra “Onda vibratoria”. Foto: Gentileza MAC
El concurso “Ciencia en Fotos [Sub 18]” convocó a jóvenes de todo el país a mirar el entorno y lo que en él acontece desde una perspectiva que reúna aspectos científicos, tecnológicos y estéticos en un solo “paisaje”, dando cuenta de la complejidad del mundo.
Tremendo desafío que interpela a adolescentes de diferentes provincias, con una mirada federal y, al mismo tiempo, exhibiendo la idiosincrasia de cada lugar: “El concurso ‘Ciencia en Fotos [Sub 18]’ implica ver el mundo, a partir de la mirada joven”, sostuvo Enrique Mammarella, rector de la Universidad Nacional del Litoral y agregó “es importante mostrar que las miradas de los otros también nos enriquecen, a partir del diálogo, en esta ocasión entre el arte y la ciencia”.
Por su parte, Laura Cornaglia, secretaria de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNL dijo: “Esta actividad representa una oportunidad muy valiosa para que los jóvenes observen la realidad con una perspectiva científica, en donde ‘tomar’ una fotografía requiere un análisis de su relación con la ciencia”.
“El concurso de la UNL sigue creciendo y fortaleciéndose en cada edición. Este año ampliamos la convocatoria a escuelas especiales y el trabajo colaborativo que surgió entre los docentes y nuestro equipo fue muy potente. Recibimos casi 200 obras presentadas en las tres categorías desde lugares muy diversos de todo el territorio nacional, muchas de ellas dando cuenta de la idiosincrasia y problemática de cada lugar.”, indicó Carolina Revuelta, directora de Comunicación de las Ciencias y las Artes de la Secretaría de Ciencia, Arte y Tecnología UNL.
El acto de inauguración de la muestra, en el marco de la tercera convocatoria del concurso de fotografía científica se desarrolló este jueves 18 de septiembre en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) y contó con la presencia del rector de UNL, Enrique Mammarella; de la secretaria de Ciencia, Arte y Tecnología UNL, Laura Cornaglia; de la directora de Comunicación de las Ciencias y las Artes, Carolina Revuelta, de la coordinadora del Museo de Arte Contemporáneo, Marilyn García Cardona, junto a docentes, alumnos y directivos de las escuelas participantes. Entre ellas, Escuela Especial N° 502 “Mario C. Vitalone” (Balcarce); Escuela Normal N32 Gral. José de San Martín (Santa Fe); Escuela de Educación Técnica Secundaria Dr. René Favaloro (Bahía Blanca); EESO N°531 Aurelia Bode de Caballero Martín (Helvecia); Escuela Superior de Comercio N°48 Gral. José de San Martín (Totoras) y Escuela N° 8.034 - La Salle Jobson (Santa Fe).
Enfoque federal
“Considero que es una propuesta de fotografía científica muy interesante y, sobre todo, apreciamos su carácter federal. Poder ver las producciones realizadas en establecimientos de diversas localidades de nuestra provincia e incluso provenientes de lugares recónditos de nuestro país es una valiosa experiencia”, comentó Nahuel Almada, responsable del taller de fotografía (extracurricular) de la Escuela Superior de Comercio Libertador General San Martín - UNR, quienes fueron premiados con la 3ª distinción en la categoría Junior.
“La obra ‘Estela de luz’ es una fotografía de 15 segundos de exposición, con un determinado diafragma e ISO que nos permitió retratar el patio externo de nuestra institución mientras 10 estudiantes recorrían el plano con la luz de sus celulares encendidas. Como podrán apreciar, las figuras humanas no llegaron a imprimirse en la imagen, pero el haz de luz emitido por sus dispositivos demuestra cual espectros el deambular de estos por la espacialidad del encuadre”, retomó Almada.
“El tratamiento de esta técnica es abordada en el taller a partir de la observación de fotografías realizadas a Pablo Picasso, en el año 1949, para la revista Life, donde el maestro cubista pinta con luz a partir de una toma de exposición lenta realizada por el técnico de iluminación Gjon Mili”, explicó Almada.
La Escuela Superior de Comercio Libertador General San Martín - UNR fue premiada con la 3ª distinción en la categoría Junior, por la obra “Estela de luz”. Foto: Gentileza MAC
Instancia de aprendizaje
Estudiantes y docentes de la Escuela Especial Nº 502 “Mario C. Vitalone” de la ciudad de Balcarce, provincia de Buenos Aires, quienes obtuvieron la Segunda Distinción en la categoría Escuelas Especiales, indicaron que todo comenzó el 10 de abril, a instancias del Día Mundial de la Ciencia y la Tecnología porque comenzaron a trabajar con el proyecto: “Ciencia y tecnología en nuestra vida cotidiana”.
“De ese proceso de enseñanza-aprendizaje surgió la articulación con el proyecto “Experimentar en la cocina”, del cual nació la obra que presentamos, llamada ‘Micromundos’”, expresó Marisol Zequeira, docente del establecimiento educativo, y agregó: “Para nosotros fue una experiencia de verdadero trabajo colectivo, donde cada paso nos permitió descubrir cuánto de ciencia y tecnología hay en lo que hacemos todos los días”.
"No solo llevamos adelante un trabajo integral con docentes de formación general, Victoria Bodega y Marisol Zequeira, y de formación técnica, Natalia Paolinelli, sino que contamos con la colaboración del bioquímico de nuestra ciudad, Julián Verona, quien nos acompañó en las observaciones al microscopio. Además, sumamos el aporte de Anabel Zequeira, diseñadora en comunicación visual y fotógrafa de la ciudad de La Plata, que a través de una videollamada nos orientó en la búsqueda de la obra, nos habló sobre el valor fotográfico y nos brindó consejos para mejorar nuestras producciones”, finalizó Zequeira.
Estudiantes y docentes de la Escuela Especial Nº 502 “Mario C. Vitalone” de la ciudad de Balcarce, provincia de Buenos Aires, obtuvieron la Segunda Distinción en la categoría Escuelas Especiales, con la obra “Micromundos”. Foto: Gentileza MAC
Un mensaje en una botella
“Vi el afiche de promoción del concurso “Ciencia en Fotos [Sub 18]” y participar del mismo fue dejar un mensaje en una botella arrojada al mar”, sostuvo Javier Ortiz, docente de la Escuela EEST Nº3 “Dr. René Favaloro” de la localidad de Bahía Blanca, (provincia de Buenos Aires), quienes obtuvieron la Primera Distinción en la Categoría Senior (Escuelas Secundarias) con la obra “Onda vibratoria”.
“Fue un desafío que nos impulsó a leer reglamentos, respetar las normas y especificaciones, trabajar con profesionalismo y, al mismo tiempo, de manera colaborativa”, prosiguió Ortiz.
“Cuando el profesor Javier nos contó la primera distinción obtenida, no le creímos. Sentimos orgullo y felicidad, vimos que el trabajo en equipo funcionó y se logró el objetivo de una foto propia”, resaltó Lautaro Hermida, estudiante de quinto año de la Tecnicatura en Multimedios.
“El experimento lo hicimos en una clase, yo traje el líquido de mi casa ya preparado (maicena mezclada con agua), usamos un parlante viejo que estaba en la escuela, le pusimos un film para protegerlo y con una App de Generador de Frecuencia conectamos el audio del celular a un amplificador antiguo, que estaba también sin usar en la escuela. Fuimos probando diferentes volúmenes y frecuencias y la que más nos gustó fue la de 35 Hz”, manifestó Ámbar Tebes, estudiante de quinto año de la Tecnicatura en Multimedios.
“Tomamos muchas fotos con la cámara digital de la escuela y dos celulares más. Vimos que el líquido blanco no era muy atractivo, así que le agregamos tinta roja que sacamos de una lapicera, para dar más contraste”, finalizó Victoria Turiel Ríos, estudiante de quinto año de la Tecnicatura en Multimedios.
La muestra “Ciencia en Fotos” [Sub 18] permanecerá expuesta hasta el 19 de octubre, en el Museo de Arte Contemporáneo de la UNL ubicado en Bv. Gálvez 1578 de la ciudad de Santa Fe. Se puede visitar de martes a viernes de 9 a 13 h y de jueves a domingos de 15 a 19.
