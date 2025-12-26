El ciclo "Cine bajo las estrellas" vuelve al Mercado Progreso

El Mercado Progreso (Balcarce 1635) retoma el tradicional ciclo “Cine bajo las estrellas” que propone el encuentro en el patio de todos. Esta iniciativa, producto del trabajo en conjunto entre la Secretaría de Cultura y Cine Club Santa Fe, tendrá lugar los miércoles de enero a las 20.30. Se invita a vecinos y vecinas a disfrutar al aire libre de producciones del séptimo arte elegidas para la ocasión, con entrada libre y gratuita. El espacio contará con servicio de buffet y se propone a los interesados llevar su sillón o manta para mayor comodidad.
Programación
7 de enero : “En fanfarria”, de Emmanuel Courcoul, Francia, 2024, duración 103 m.
Thibaut Desormeaux es un reconocido director de orquesta que, tras surgirle una grave enfermedad y necesitado de un trasplante de médula ósea, se entera de que fue adoptado. Entonces comienza una búsqueda que le llevará a descubrir a Jimmy Lecocq, su hermano pequeño biológico y su gran esperanza para el trasplante. Jimmy vive modestamente en el norte de Francia: es empleado de una cafetería escolar y toca el trombón en la banda municipal de su pequeño pueblo. Ese amor y habilidad para la música es lo único que parece unir a los dos hermanos.
14 de enero: “Días perfectos”, de Wim Wenders, Japón, Alemania, 2023, duración 124 m.
Cuenta la historia de Hirayama, un hombre de mediana edad que vive una vida serena y modesta en Tokio, trabajando con devoción como limpiador de baños públicos y encontrando alegría en la música (Lou Reed), la literatura y la fotografía de árboles, aunque una serie de encuentros inesperados comienza a revelar un pasado más complejo que se esconde tras su aparente paz, celebrando la felicidad en lo simple y analógico frente a la era digital.
21 de enero: “El joven Frankestein”, de Mel Brooks, Estados Unidos, 1974, duración 106 m.
Comedia paródica de Mel Brooks sobre el Dr. Frederick Frankenstein, un neurocirujano que intenta distanciarse de su infame abuelo, Victor Frankenstein, pero termina heredando su castillo y descubriendo el secreto para revivir muertos, creando su propio monstruo con la ayuda de Igor e Inga, parodiando los clásicos de terror de forma hilarante y llena de homenajes.
28 de enero : “El mensaje”, de Iván Fund, Argentina, 2025, duración 91 m.
Película dramática de carretera sobre una niña de nueve años con el don de comunicarse con animales. Sus tutores oportunistas la explotan ofreciendo servicios de médium para mascotas en plena crisis económica argentina, mientras viajan en una autocaravana para visitar a la madre de la niña en una institución psiquiátrica, explorando la delgada línea entre el fraude, la magia y la inocencia infantil.