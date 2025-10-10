#HOY:

De Néstor Gabriel Leone

"Código Borges. Dimensiones para repensar su literatura disruptiva"

Se trata de un ensaoy sobre un escritor tan irreverente como disruptivo, tan argentino como universal, insumo necesario para repensar nuestro tiempo. El autor es sociólogo, docente y periodista, autor de la novela “Soplar sobre cenizas”.

Este libro ofrece una variedad de ingresos posibles a sus textos y una primera aproximación para perderle el miedo a su literatura y escaparle a los prejuicios y los estereotipos que persisten. Foto: Gentileza Grupo Editorial Sur
 9:30

Ya está disponible, en librerías de todo el país, el libro de ensayo “Código Borges. Dimensiones para repensar su literatura disruptiva”, de Néstor Gabriel Leone; sobre un escritor tan irreverente como disruptivo, tan argentino como universal, insumo necesario para repensar nuestro tiempo.

Este libro ofrece una variedad de ingresos posibles a sus textos y una primera aproximación para perderle el miedo a su literatura y escaparle a los prejuicios y los estereotipos que persisten.

Están aquí, además, el escritor que se piensa desde una periferia marginal y estimulante, el que huye hacia el Sur por arrabales últimos como opción épica y estéticamente convencida y el que construye un universo popular con una sensibilidad prodigiosa.

El autor es sociólogo, docente y periodista, autor de la novela “Soplar sobre cenizas”.

