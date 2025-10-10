Ya está disponible, en librerías de todo el país, el libro de ensayo “Código Borges. Dimensiones para repensar su literatura disruptiva”, de Néstor Gabriel Leone; sobre un escritor tan irreverente como disruptivo, tan argentino como universal, insumo necesario para repensar nuestro tiempo.
Este libro ofrece una variedad de ingresos posibles a sus textos y una primera aproximación para perderle el miedo a su literatura y escaparle a los prejuicios y los estereotipos que persisten.
Están aquí, además, el escritor que se piensa desde una periferia marginal y estimulante, el que huye hacia el Sur por arrabales últimos como opción épica y estéticamente convencida y el que construye un universo popular con una sensibilidad prodigiosa.
El autor es sociólogo, docente y periodista, autor de la novela “Soplar sobre cenizas”.
