#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
En enero

Llega el Concurso de Bandas 2026 de Tribus Club de Arte

El certamen tendrá lugar durante los primeros meses de 2026 y está destinado a bandas de la provincia de Santa Fe. La inscripción está abierta hasta el 31 de diciembre de 2025 y se realiza de forma online.

La gráfica de la edición 2026, la cuarta entrega del certamen. Foto: Gentileza producciónLa gráfica de la edición 2026, la cuarta entrega del certamen. Foto: Gentileza producción
Seguinos en

Con el fin de apoyar la circulación de las creaciones de artistas de Santa Fe y sus alrededores, promover la experimentación, producción y formación teórica y práctica de las y los artistas, y premiar la labor musical creativa, Tribus Club de Arte presenta la cuarta edición del Concurso de Bandas.

Inscripción y modalidad de participación

La inscripción se realizará hasta el 31 de diciembre de 2025 a través del siguiente link: https://beacons.ai/tribusclubdearte (allí se puede acceder también a las Bases y Condiciones del certamen) Los grupos preseleccionados se darán a conocer entre el 5 y 6 de enero de 2026 en las redes sociales de Tribus Club de Arte. Los mismos participarán en una etapa “semi-final” a realizarse en Tribus Club de Arte, que se dividirá en tres shows públicos en vivo, integrados por ocho participantes cada uno; obteniendo como resultado a dos finalistas en cada show, que tendrán lugar los domingos a partir del 11 de enero de 2026. Los seis finalistas participarán en una final en vivo en Tribus Club de Arte.

La selección de la banda/solista ganador/a en las etapas de semi-final y final será por votación, en el que se tendrá en cuenta la valoración de un jurado integrado por profesionales de destacada trayectoria en la disciplina; la votación del total del público asistente y presente en cada show, y el Concurso en redes, en el que se tendrá en cuenta el desempeño de comunicación de la participación del concurso en las redes sociales de cada banda o solista.

Premios

Los premios de esta edición del Concurso de Bandas, consistirán en:

1. Los seis finalistas participarán como banda/solista apertura en un espectáculo que se realice durante la programación anual de Tribus Club de Arte (a definirse por la Organización).

2. La banda/solista ganador/a se presentará en el Festival Tribus 2026.

3. La banda/solista ganador/a recibirá $1.000.000 pesos en efectivo.

Seguinos en
#TEMAS:
Arte Música Teatro

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro