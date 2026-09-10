“Consagrada, el fracaso del éxito” es un biodrama que parte de la historia real de Gabi Parigi, ex gimnasta de la Selección Nacional Argentina y actual actriz, acróbata y bailarina.
Llega "Consagrada, el fracaso del éxito" al CCP
El unipersonal creado por Flor Micha y Gabi Parigi (también directora e intérprete, respectivamente), será parte del ciclo “Escénicas del país”. Las entradas ya están a la venta en boletería y vía online.
¿Qué hay detrás del éxito y las medallas? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar para tener éxito? A través del humor, la acrobacia y el teatro físico, la obra indaga en los sacrificios, las presiones y las lógicas de la meritocracia y el alto rendimiento.
El podio -nuestro altar de sacrificio contemporáneo- será el lugar desde donde dar luz a esos interrogantes y volverlos cuerpo. En un viaje que va de lo personal a lo colectivo, esta pieza indaga en las lógicas de la meritocracia y el éxito más allá del deporte.
El humor, la acrobacia y el teatro físico y de texto se fundirán en el cuerpo canal de la intérprete, que invitará a los espectadores a desandar el camino de sus propios sacrificios o zonas sagradas. Y la pregunta que quedará latente: ¿qué se hace con todo esto?
La entrada general cuesta $12.400 en efectivo, y $13.200 en caso de pagar con QR, tarjetas o de forma online. Se pueden adquirir en la boletería del CCP (efectivo y tarjetas), de 14 a 21, o vía online en https://etickets.com.ar/consagrada.
Sobre el ciclo
“Escénicas del país”, diseñado y producido por el Centro Cultural Provincial dependiente del Ministerio de Cultura de la Provincia, tiene como finalidad la promoción, difusión y circulación de las artes escénicas argentinas.
Busca visibilizar la escena actual en sus múltiples formatos y poéticas, acercando al público santafesino espectáculos de primer nivel, con precios accesibles y sin necesidad de viajar.
Una obra multipremiada
“Consagrada, el fracaso del éxito” se estrenó en septiembre de 2021 y desde entonces ha realizado más de 100 funciones a sala llena en las principales salas de Buenos Aires: Galpón de Guevara, Teatro Timbre 4, Centro Cultural Recoleta, Centro Cultural San Martín, Centro Cultural Haroldo Conti y Teatro Metropolitan.
Además, realizó actividades especiales en Congresos de Psicología del Deporte y en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. La obra ha participado en festivales nacionales de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Neuquén, así como en festivales internacionales de Brasil, Uruguay, México, Francia y España.
En el 2022 fue declarada de Interés Deportivo en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y Gabriela Parigi recibió el Premio Actriz Revelación en los Premios María Guerrero. En 2023, la obra recibió el Premio Espectadores y el Premio Fotografía en los Premios Teatro del Mundo, así como menciones especiales en los rubros de dramaturgia, dirección, actuación, iluminación y música.
La obra recibió apoyo oficial del Instituto Nacional de Teatro, Prodanza, el Fondo Metropolitano de las Artes, y Mecenazgo Cultural, así como el acompañamiento de Proyecto Migra y El Ojo Verde.
Ficha técnico-artística
Autoría: Flor Micha, Gabi Parigi.
Intérprete: Gabi Parigi.
Dirección: Flor Micha.
Música: Juan Barone.
Piano grabado: Santiago Martínez.
Mezcla: Juan Barone, Julián Scarinci.
Vestuario y Objetos: Sharon Luscher.
Iluminación: Laura Saban.
Entrenamiento vocal: Silvina García.
Fotografía: Macarena De Noia.
Video: Fernando Sánchez.
Imagen y diseño gráfico: Lima. La imagen de les artistas.
Comunicación y redes sociales: Belisa Torres.
Prensa: Mutuverría.
Producción: María Emilia Cortelletti y Gabi Parigi
Género: Biodrama tragicómico. Teatro. Circo contemporáneo.
Edad recomendada: A partir de 12 años.
Duración aprox: 60 minutos.
Sobre las artistas
Gabriela Parigi es actriz, acróbata y bailarina, ex gimnasta de la Selección Nacional Argentina de Gimnasia Rítmica. Su trayectoria artística se construye desde el cruce entre el deporte de alto rendimiento y la escena, explorando los límites del cuerpo como territorio de memoria y resistencia.
Con “Consagrada, el fracaso del éxito” logra un unipersonal que articula autobiografía, ironía y reflexión sobre los imaginarios del éxito y la identidad artística, desde una perspectiva crítica y sensible.
Flor Micha es actriz, directora y docente con una amplia trayectoria en el teatro independiente. Su mirada ha sido clave en la construcción de esta obra, aportando una dirección que potencia la fuerza física y emocional de la intérprete.