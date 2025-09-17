Hasta el 30 de septiembre

Se abre la convocatoria para la conformación de la Delegación Oficial en Cosquín 2026

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Cultura, seleccionará a las y los integrantes del cuerpo de danza que representará a Santa Fe en el tradicional festival folclórico. La propuesta artística explorará la figura y el legado del Brigadier General Estanislao López.