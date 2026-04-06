El Coro Municipal retoma la agenda de conciertos didácticos que son parte de su programación habitual y su acción pedagógica más importante. Con voces profesionales y de amplia trayectoria, propone compartir un momento musical de 25 minutos contagiando a las infancias el placer por el canto y la música. Los destinatarios son niñas y niños de 1° a 7° grado de escuelas primarias de la ciudad.
"El Coro Municipal va a tu escuela": llamado abierto para las instituciones educativas
Ya se encuentran abiertas las inscripciones para que las escuelas públicas reciban el concierto didáctico del Coro Municipal. Los horarios serán a las 10.30 y 16.30, para cubrir los turnos mañana y tarde.
Recorrida
El Coro Municipal de Santa Fe ofrece un espectáculo artístico didáctico para escuelas primarias de la ciudad de Santa Fe. A través de una selección de canciones de diferentes géneros y estilos, brinda un recorrido musical para disfrutar y acercarse al canto coral.
Con voces profesionales y de amplia trayectoria propone compartir un momento musical que apunta a contagiar el placer por el canto y la música. Respecto al repertorio, la propuesta para este año se denomina “Un paseo por Argentina y sus culturas”.
Turnos disponibles
Los conciertos didácticos se brindan a las 10.30 para el turno mañana y a las 16.30 para el turno tarde, y la duración de cada presentación es de 25/30 minutos. Las instituciones que quieran recibir al Coro deben solicitar turno a [email protected]