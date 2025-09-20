El sábado 27, en ATE Casa España

Concierto del Coro UNL rumbo a sus 50 años

El ensamble vocal dirigido por Alfonso Paz se presentará junto con el Coro Municipal de Santa Fe y la Orquesta Sinfónica Juvenil Provincial. La entrada será libre y gratuita. El primer concierto fue el 15 de noviembre en el salón de actos de la Escuela Técnica Nº 1 de Santa Fe.