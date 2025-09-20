#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
El sábado 27, en ATE Casa España

Concierto del Coro UNL rumbo a sus 50 años

El ensamble vocal dirigido por Alfonso Paz se presentará junto con el Coro Municipal de Santa Fe y la Orquesta Sinfónica Juvenil Provincial. La entrada será libre y gratuita. El primer concierto fue el 15 de noviembre en el salón de actos de la Escuela Técnica Nº 1 de Santa Fe.

El Coro cuenta con un repertorio integrado mayoritariamente por expresiones populares de los pueblos americanos, aunque también se incluyen obras del repertorio clásico. Foto: Gentileza producción
 9:31

El Coro UNL, bajo la dirección de Alfonso Paz Demasi, brindará un concierto en el marco de la agenda de actividades organizadas por el 50° aniversario de su creación. El evento se realizará el sábado 27 de septiembre a las 20.30 en ATE Casa España ubicado en calle Rivadavia 2871.

Participan el Coro Municipal de Santa Fe bajo la dirección de Juan Barbero y la Orquesta Sinfónica Juvenil Escuela Provincial de Música N° 9.901 con la dirección de Manuel Marina.

El Coro UNL fue fundado en 1975 en el Instituto Superior de Música. El primer concierto fue el 15 de noviembre en el salón de actos de la Escuela Técnica Nº 1 de Santa Fe, con un repertorio de obras del renacimiento español e italiano y canciones populares americanas. A lo largo de su trayectoria fue dirigido por los maestros José Gallo, Oscar Castro, Abel Schaller y Jorge Céspedes. En la actualidad el Coro cuenta con cerca de 40 voces y está dirigido por Alfonso Paz acompañado de Lucía Díaz en técnica vocal. Cuenta con un repertorio integrado mayoritariamente por expresiones populares de los pueblos americanos, aunque también se incluyen obras del repertorio clásico.

La entrada es gratuita y se pueden retirar por la boletería de la sala.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Arte Música Teatro
El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro