Cosas Flasheras Vol. 2: canciones que cruzan territorios en una noche íntima

El ciclo independiente Cosas Flasheras vuelve a encender la escena con su Volumen 2, una edición que apuesta al encuentro entre geografías, sensibilidades y lenguajes musicales. La cita es el miércoles 4 de febrero a las 20.30 en Demos Bar (9 de Julio 2239), con entrada a colaboración y reservas disponibles a través de la web del espacio (www.demoscce.com).
La propuesta reafirma el espíritu del ciclo: generar un territorio común donde la canción se vuelva puente. En esta nueva fecha, el escenario reunirá a artistas de distintas procedencias que dialogan desde la canción de autor, el folk y el indie, con una impronta centrada en la palabra, la intimidad y la experiencia en vivo.
Desde el extremo sur del país llegan Facu Armas y Joaquín González (Tierra del Fuego), dúo que trae consigo una sonoridad atravesada por la raíz folclórica y la identidad patagónica. Sus composiciones evocan paisajes abiertos, viento y estepa, con arreglos que combinan sensibilidad acústica y una narrativa profundamente ligada al territorio.
Por su parte, Alecs (Paraná) suma una textura distinta a la noche. Con una voz cruda y expresiva, su propuesta se mueve entre el soul, el indie y el pop alternativo, transformando escenas cotidianas en climas sonoros envolventes. Su presencia aporta un pulso contemporáneo que dialoga con lo íntimo sin perder intensidad.
El anfitrión local será Joaquín Armas (Santa Fe), compositor que viene desarrollando una búsqueda ligada a la raíz y la canción de autor. En esta ocasión presentará su trabajo “Aguapiel”, un proyecto que cruza música y literatura en formato de álbum/libro, y que reafirma su interés por explorar la canción como espacio narrativo y sensorial.
Más que un simple recital, Cosas Flasheras se consolida como un espacio de cruce y experimentación cultural, donde distintas estéticas conviven sin jerarquías y el público es parte activa del ritual. Una noche para dejarse llevar por sonidos que viajan desde la Patagonia hasta las orillas del Paraná, con Santa Fe como punto de encuentro.