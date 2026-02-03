Con entrada a colaboración

Cosas Flasheras Vol. 2: canciones que cruzan territorios en una noche íntima

Este miércoles 4 de febrero, en Demos Bar, se realizará un nuevo encuentro de cantautores, con las actuaciones de Alecs (Paraná), Facu Armas junto a Joaquín González (Tierra del Fuego) y Joaquín Armas (Santa Fe) como anfitrión.