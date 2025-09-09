“El cruce de La Pampa” en La Abadía

El viernes 12 de septiembre a las 21 se estrenará la obra “El cruce de la Pampa” en el Teatro de la Abadía, ubicado en Estanislao Zeballos 3074. Las entradas tienen un valor de $ 15.000 las generales y $ 12.000 las anticipadas. Pueden adquirirse al 3408 573994. La capacidad es limitada por lo que se recomienda llegar temprano.
“El cruce de La Pampa” es una obra de Rafael Bruza, dramaturgo, director y actor y una de las figuras más influyentes del teatro argentino contemporáneo. En esta nueva versión la obra es revisitada con una mirada profundamente física y poética.
En medio de la inmensidad solitaria de La Pampa, despojados de tiempo y contexto, dos hombres se conocen por azar. El cruce no es solo territorial, sino también de destinos, de pensamientos, de heridas y esperanzas.
Desde una dramaturgia expandida, lo corporal, lo sonoro y lo visual se entrelazan para reflexionar sobre temas universales como el amor, la amistad, la soledad, el miedo, las sombras que nos persiguen y la rutina como refugio. La obra se revela como una metáfora del viaje interior, los cruces inesperados que marcan nuestra vida y la necesidad de detenernos para habitar el presente.
La obra cuenta con la actuación de René Villagra y Laureano Heredia. La dirección está a cargo de Julieta Kilgelmann y la producción, asistencia de dirección y operación de luces es de Rosario Lucero. El diseño de sombras es de Laura Norma Martínez y la técnica de sonido Luciano Kilgelmann. Fotografía a cargo de Leonardo Gregoret y diseño gráfico de Nati Fessia. La obra cuenta con el apoyo del programa Espacio Santafesino del Ministerio de Cultura de la provincia de Santa Fe.
