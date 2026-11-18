Hoy miércoles

"Cuchillo de Palo" se presenta en La Hora Azul

En la última entrega del año del ciclo de escuchas de YouTube del sello independiente Shagrada Medra, se rescata este disco del trío formado por los rosarinos Iván Tarabelli, Claudio Bolzani y Juancho Perrone. Será el miércoles a las 22.