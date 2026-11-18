A más de un cuarto de siglo de su lanzamiento, Shagrada Medra recupera el legado de Cuchillo de Palo, un trío integrado por Iván Tarabelli (piano y teclados), Claudio Bolzani (guitarra y voz) y Juancho Perone (percusión y voz) que publicaron su único disco homónimo en 2000. Esta escucha compartida será este miércoles a las 22, en La Hora Azul por el canal de YouTube de Shagrada Medra.
"Cuchillo de Palo" se presenta en La Hora Azul
En la última entrega del año del ciclo de escuchas de YouTube del sello independiente Shagrada Medra, se rescata este disco del trío formado por los rosarinos Iván Tarabelli, Claudio Bolzani y Juancho Perrone. Será el miércoles a las 22.
Editado en el año 2000 por el sello Ediciones Musicales Rosarinas (dependiente de la Editorial Municipal de Rosario), “Cuchillo de Palo” es el álbum homónimo de uno de los tríos más emblemáticos y renovadores de la música popular de raíz folclórica.
Integrado por tres músicos fundamentales de la escena rosarina, quienes previamente habían sido parte del grupo que acompañó a Liliana Herrero en los años 80, el álbum destaca por ofrecer una mirada fresca, sutil e innovadora sobre el cancionero tradicional argentino.
Lenguaje musical
Lejos de los esquemas rígidos del folclore convencional, el trío construye un sonido camerístico, intimista y rico en matices rítmicos y armónicos. A través de arreglos refinados que dialogan con el jazz y la música contemporánea, Cuchillo de Palo reinterpreta verdaderas perlas y clásicos del género como “Las golondrinas”, “El Paraná en una zamba”, “El carnavalito del duende” y “Criollita santiagueña”.
“Nuestro abordaje no es más que una respetuosa mirada despojada de toda pretensión snobista o transgresión impostada” indican los músicos y agregan “simplemente resultó de entregarnos al disfrute de esas músicas y poesías tan difundidas por generaciones con las herramientas técnicas, expresivas y musicales a nuestro alcance, y por supuesto con las lógicas influencias estéticas del contexto musical de esos años”.
En definitiva, se trata de una obra de referencia dentro de la discografía rosarina del cambio de siglo: un disco cálido y sofisticado donde el virtuosismo técnico de sus integrantes está puesto íntegramente al servicio de la sensibilidad interpretativa y la búsqueda de nuevos horizontes para la música popular argentina.
Este lanzamiento que propone Shagrada Medra a 26 años de haber dado forma a “Cuchillo de Palo”, “es un regalo que nos permite revivir aquellos encuentros, por eso estamos agradecidos por tanta generosidad a quienes lo hacen posible”, destacaron los músicos.