El viernes 5, en el Club del Orden

"A cuentogotas" de Ezequiel Fraga: una mirada a lo esencial de la vida

El escritor, quien residió en Santa Fe durante la década de los 80, presentará una colección de relatos que exploran la esencia de la experiencia humana. Habrá un conversatorio con Estanislao Giménez Corte, brindis y firma de ejemplares.