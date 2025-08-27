"A cuentogotas" de Ezequiel Fraga: una mirada a lo esencial de la vida

El próximo viernes 5 de septiembre a las 19, el Club del Orden será el escenario de la presentación del libro “A cuentogotas”, del escritor Ezequiel Fraga. La velada contará con la participación especial de Estanislao Giménez Corte, quien será el encargado de presentar la obra ante el público y realizar una entrevista abierta al autor.
Fraga, quien residió en Santa Fe durante la década de los 80, regresa a la ciudad con una colección de relatos que exploran la esencia de la experiencia humana. “A cuentogotas” navega desde la aridez de la vida rural hasta la complejidad del entorno urbano, hilvanando historias que desnudan los miedos, anhelos, amores y pérdidas que nos definen.
A través de sus páginas, el lector se adentrará en un laberinto de emociones de la mano de personajes que le mostrarán la inevitable danza entre el amor, la pérdida y la esperanza. Con una prosa austera, irónica y, por momentos, cruel, Fraga invita a una introspección profunda. Cada cuento es una ventana abierta al alma, un reflejo de esos momentos que, gota a gota, construyen el acervo de las vidas de sus protagonistas, y que, sin duda, resonarán también en las del lector.
La entrada es libre y gratuita. Se invita a toda la comunidad a participar de este encuentro literario y descubrir la cautivadora obra de Ezequiel Fraga. Al finalizar el evento se podrá disfrutar de una copa de vino mientras el autor firma ejemplares.
