En el Instituto Cultural Argentino Germano, un equipo de la UNR presentó avances de un trabajo que revisa el legado de los Hermanos Grimm y la vigencia de los relatos que dieron forma al imaginario infantil.
Un momento de la presentación. Foto: Manuel Fabatía
En el Instituto Cultural Argentino Germano de Santa Fe, integrantes de la Maestría en Literatura para niños dependiente de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR coordinado por la directora Prof. Miretti, expusieron avances de un trabajo de investigación sobre "La ruta alemana de los cuentos de hadas".
La profesora Miretti comenzó explicando que la intención del trabajo era revalorizar los cuentos de hadas y revisar los motivos por los cuales han sido cuestionados, al mismo tiempo que recuperar la universalidad de los cuentos clásicos, tratando de apreciar en lo posible el impacto de sus interpretaciones.
Como el grupo de trabajo es de distintos puntos del país realizan habitualmente reuniones online. A partir de un acuerdo básico inicial se distribuyeron los temas y desde hace dos años cada uno está abocado en su profundización. Lo que hoy pusieron a consideración en un formato de "avances".
Detalles de la propuesta
Comenzó una de las integrantes planteando el valor de lo simbólico, la horda primitiva, las reuniones tribales con la circulación de la palabra, el pasaje de la oralidad a la litera con los clásicos.
Luego se pasó un breve power con el detalle de la ruta alemana de los cuentos de hadas para explicar en detalle cómo los hermanos Grimm a partir informantes clave se preocuparon por recuperar la volkgeist (espíritu alemán) pues Napoleón había arrasado con todo.
Seguidamente una narradora dio vida a un cuento poco conocido "La doncella sin manos" de los Grimm en el que se vio -además de la barbarie cometida y la lucha entre el bien y el mal- la función de las hadas.
Cerró la exposición otra asistente al referirse a Madame D'aulnoy, la verdadera creadora del término "cuentos de hadas" en los salones franceses donde trataron de empoderar a las hadas ya que ellas colaboran en la resolución de los conflictos.
Si bien el trabajo de investigación está bastante avanzado todavía quedan muchas cuestiones por resolver o demostrar.
Las hipótesis iniciales están bastante clarificadas, pues se partía de un concepto dudoso: los cuentos de hadas no eran buenos para la literatura infantil 'porque promovían malas influencias', hasta que se pudo comprobar que era la misma pedagogía su mayor enemiga, pues usaba los textos literarios con otras intenciones.
Hubo que esperar a grandes pensadores como Marc Soriano, Bruno Bettelheim entre otros que aconsejaron su inserción para beneficio de las infancias.
