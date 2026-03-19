Cultura de Pie propone "Hebras para tejer la memoria, arte y resistencia"

En el marco de “50 años - 50 acciones” por el Día de la Memoria (1976 - 24 de marzo - 2026), el colectivo Cultura de Pie crea este espectáculo performático con la intervención de diferentes expresiones artísticas, a cargo de reconocidas/os protagonistas de la cultura santafesina, algunas de ellas ex presas políticas de la última dictadura cívico militar. Será este domingo 22 de marzo desde las 20, en la sede del Consejo Provincial de ATE (San Luis 2854)
Un espectáculo pluriartístico -danzas, narración oral, música, composiciones poéticas audiovisuales, plásticas, artes escénicas en general- que evocan situaciones, vivencias, crónicas ficcionadas, para desandar estos 50 años de la última dictadura cívico militar, apelando con gran fuerza, al poder del arte y expresiones artísticas como valor de resistencia, de reinvención y conjuro contra el olvido. Un homenaje a las y los detenidos y desaparecidos.
Desde antes de entrar a la sala, una muestra de objetos, construcciones simbólicas realizadas en prisión por algunas personas presas en la dictadura, ya enfatizan este valor intrínseco del arte que fortalece aún en los momentos de mayor vulnerabilidad.
Hacia final de este espectáculo se incorpora un video documental: “Puntos de fuga” -coproducido por Cultura de Pie y Biblioteca Popular Juglares sin Frontera- ofrece una visión poética de testimonios de ex presas políticas y su relación con el arte como forma de fortaleza y supervivencia.
Hacedores
Elenco: Silvia Nerbutti, Cecilia Mazzetti, Patricia Traba, Marcela Sabio, Andrea Eletti, Juan Candioti, Miryam Burgués, Mónica Marraffa y Adrián Rosso.
Músicos invitados: Ana Suñé, Gabriel Wepler, Angie Olmos, Mario López y Federico Bussi.
Corto documental: idea original: Ana Poletti; produanimación: Claudia Ruiz; producción general: Cultura de Pie, Biblioteca Popular Juglares, El Molinete Animaciones.