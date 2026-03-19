El domingo, en ATE San Luis

Cultura de Pie propone "Hebras para tejer la memoria, arte y resistencia"

A 50 años del golpe de Estado cívico militar, un grupo de artistas santafesinos (incluyendo a ex presas políticas) realizará un espectáculo performático multidisciplinario, que evoca situaciones, vivencias y crónicas ficcionadas, para desandar este medio siglo de la última dictadura.