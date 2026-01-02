Año nuevo, música nueva

"El Reset": Dante Spinetta y el paso final hacia su nuevo álbum

Marcado por una necesidad profunda al cambio y encarnado en un sofisticado sonido que musicaliza, en el fondo, el caos en la cabeza de Dante al momento de realizar esta composición, el artista eligió el 1 de enero para proponer una limpieza absoluta de las heridas del pasado con este nuevo adelanto de “Día 3”.