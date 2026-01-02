"El Reset": Dante Spinetta y el paso final hacia su nuevo álbum
Marcado por una necesidad profunda al cambio y encarnado en un sofisticado sonido que musicaliza, en el fondo, el caos en la cabeza de Dante al momento de realizar esta composición, el artista eligió el 1 de enero para proponer una limpieza absoluta de las heridas del pasado con este nuevo adelanto de “Día 3”.
Producido por Mamá Húngara y dirigido por Hernán Corera y Lucas Brañas, el video de la canción funciona continúa la línea estética y narrativa de su anterior single, “Pensando en ella”. Foto: Captura de pantalla
Llegó 2026 y con él, lo nuevo de Dante: “El Reset”, el último adelanto antes de su nuevo álbum, que ya se encuentra disponible en todas las plataformas. Fiel a su capacidad de fusionar el funk, el soul y la música urbana con una sensibilidad única, Dante utiliza "El Reset " como una metáfora del cierre de un ciclo. El lanzamiento no es casual: el 1 de enero simboliza globalmente el renacimiento, y Dante lo aprovecha para darle un sentido artístico: para que algo nuevo comience, primero hay que resetear lo anterior.
No es fácil estar dentro de la cabeza de El Dante, como cariñosamente lo llaman sus fans, y esta trilogía de singles que sacó previo a su álbum (“Starlight”, “Pensando en ella” y, ahora, “El Reset”), muestra un poco para donde irá “Día 3”, el álbum que sucederá al exitoso “Mesa Dulce”, obra que lo consagró con el primer Latin Grammy de la carrera solista del joven Spinetta.
La portada del single. Foto: Gentileza Sony Music Entertainment
Así llegamos a “El Reset”, un guiño al comienzo de un nuevo calendario gregoriano, cuya lírica es un crudo relato sobre los finales: “Todos los sueños que tuvimos hoy van a desaparecer en el Reset”, sentencia la canción, manifestando esa necesidad de desprendimiento de lo que nos hace mal, de lo que no se termina de redondear y que deja una huella que traba el andar.
Mundo visual
Producido por Mamá Húngara y dirigido por Hernán Corera y Lucas Brañas, el video de la canción funciona como una pieza clave que continúa la línea estética y narrativa de su anterior single, “Pensando en ella”. En esta entrega, la cámara se adentra en la intimidad de una ruptura, capturando ese momento que “oscurece sin piedad”, a través de una atmósfera cinematográfica que acompaña la transición del dolor hacia la liberación definitiva.
Este single representa el último adelanto antes del lanzamiento de su esperado nuevo álbum de estudio, que verá la luz en febrero. Tras el éxito de “Mesa Dulce”, Dante Spinetta se consolida en una etapa de madurez compositiva, donde la instrumentación orgánica y la lírica directa prometen la sólida experiencia de un artista curtido por 30 años de trayectoria y búsqueda del sonido perfecto.
“El Reset” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.