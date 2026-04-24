Destruidos Roll lanzó “Me la juego”, su nuevo single, ya disponible en todas las plataformas digitales. Se trata de una canción que marca un paso firme en la evolución sonora de la banda, consolidando su identidad dentro del rock and roll más directo y auténtico.
Destruidos Roll lanzó "Me la juego"
La banda formada en 2024 trae rock and roll pura sangre en su nueva etapa. Grabado en Palmo Records y producido por Lisandro Duquez, el single propone un recorrido crudo y cinematográfico.
El lanzamiento, anunciado oficialmente el 21 de abril desde Santa Fe, posiciona al grupo en un momento de crecimiento, con una propuesta artística que combina energía, actitud y una fuerte impronta estética ligada al rock clásico.
Grabado en Palmo Records y producido por Lisandro Duquez, “Me la juego” propone un recorrido crudo y cinematográfico: una ruta desértica, un coche viejo y una decisión sin vuelta atrás. La canción sintetiza el espíritu de la banda tanto en lo sonoro como en lo conceptual.
“Sentimos que esta canción representa la esencia pura de Destruidos Roll: arriesgarlo todo por lo que uno ama”, expresa Germán Prochetto, voz y guitarra del grupo.
Con este lanzamiento, Destruidos Roll reafirma su lugar dentro de la escena emergente, apostando por un sonido genuino y una conexión directa con el público, tanto en estudio como en vivo.
Sobre Destruidos Roll
Formada en 2024 en la ciudad de Santa Fe, Destruidos Roll es una banda que retoma la esencia del rock and roll barrial con una mirada actual. Con un sonido potente y sin artificios, construyen canciones propias que priorizan la energía y la actitud.
En su recorrido, han pasado por escenarios como La Usina y Santoto Rock, consolidando su presencia dentro del circuito local y proyectando su crecimiento hacia nuevos espacios.
“Me la juego” es el tercer single de estudio de la formación, luego de “Prisión” y “La solución”.