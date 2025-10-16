Con un concierto

El Día del Jazz Santafesino se celebrará en la Alianza Francesa

Es en homenaje a la histórica velada del 25 de octubre de 1975 que colocó las primeras semillas de lo que hoy es una escena musical artística que distingue e identifica a la ciudad en el mundo. La cita es sábado 25 de octubre, a las 20, en el jardín del “Château Rose”, con entrada libre y gratuita.