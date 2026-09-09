El viernes 11

Proyectarán "El hombre nuevo", documental sobre el padre Osvaldo Catena

La función será en la parroquia Cristo Obrero, en el marco del 40° aniversario del fallecimiento del sacerdote santafesino. La actividad es organizada por la Fundación Padre Catena y la Organización La Brigadier. Se recibirán alimentos no perecederos y pañales para adultos destinados a instituciones del barrio.