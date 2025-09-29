Doja Cat se presentará en febrero Buenos Aires

La camaleónica rapera y estrella pop norteamericana, una de las voces más originales del panorama contemporáneo, llega al país en el marco de su gira “Ma Vie World Tour”, con la que estará presentando su anticipado quinto álbum de estudio, “Vie”, ya disponible en plataformas. Será su primer show en solitario, luego de su visitan en el Lollapalooza 2022.
En esta nueva era que inicia con "Vie" (que significa "vida" en francés), vuelve a mirar hacia adentro y hacia atrás, navegando canciones de inspiración retrofuturista. Foto: Gentileza Greg Noire
Ya es oficial: en el día del lanzamiento de su quinto LP, Doja Cat confirma su primer show en solitario en Argentina (luego de una primera visita en el marco del festival Lollapalooza 2022). La explosiva gira “Ma Vie World Tour” tendrá su parada local de la mano de DF Entertainment el 8 de febrero en Movistar Arena, para celebrar junto a su público el lanzamiento de Vie, que ya está disponible en todas las plataformas. Las entradas se podrán adquirir en la etapa de preventa de la artista a partir del miércoles 1 de octubre o en la preventa exclusiva para clientes Santander Amex con hasta seis cuotas sin interés, o en la venta general que abrirá el jueves 2 de octubre (a las 10 de la mañana de cada día). El único sitio oficial es www.movistararena.com.ar.
Con más de 36 mil millones de streams globales, Doja Cat se ha convertido en una de las figuras más influyentes del pop actual. Su nuevo single “Jealous Type”, producido por Jack Antonoff (asiduo colaborador de Taylor Swift y Lorde) y Y2K (productor detrás de estrellas como Ariana Grande y Tate McRae), fue el adelanto de “Vie” -su quinto álbum de estudio que lanza oficialmente hoy lunes 29- y ya cuenta con un videoclip dirigido por Boni Mata. El viernes 26 salió el segundo single, “Gorgeous”, con un clip dirigido por Bardia Zeinali.
Relanzamiento
A sus 29 años, Doja Cat ha vivido varias vidas. Honrando al animal que eligió para su nombre artístico - siendo “Cat” “gato” en inglés- Amala Ratna Zandile Dlamini no solo pasó de ser una joven con una temprana pasión por la música a una superestrella, sino que desde sus primeros pasos en la industria se permitió mudar de sonido y de estética múltiples veces, convirtiendo cada giro en una declaración de principios. Doja habita todos los mundos y ninguno al mismo tiempo. Su carrera es un mapa en constante reescritura. Lo único predecible en ella es el cambio. Todo indica que, en esta nueva era que inicia con “Vie” (que significa precisamente “vida” en francés), vuelve a mirar hacia adentro y hacia atrás, navegando canciones de inspiración retrofuturista.
En la portada del disco, un paracaídas amarillo representa la curiosidad, la alegría y la aventura; un árbol, la vida y la sabiduría. “Vie” es ese viaje, entre la aventura y el arraigo. Con un inicio en Nueva Zelanda, Australia y Asia, el “Ma Vie World Tour” comenzará el martes 18 de noviembre en Auckland en Spark Arena. La gira incluirá paradas en Perth, Melbourne, Sydney, Manila, Tokio y más.
El debut solista de Doja Cat en Argentina no podría llegar en un momento más decisivo. Con “Vie”, abre una nueva etapa artística con una fuerte apuesta al pop con guiños a los ‘80 y un corazón en el rap, como no podía ser de otra manera. Será una noche para ver en vivo a una artista que no repite fórmulas, las reinventa.
Con “Vie”, abre una nueva etapa artística con una fuerte apuesta al pop con guiños a los ‘80 y un corazón en el rap. Foto: Gentileza Greg Noire
Sobre Doja Cat
Doja Cat comenzó su carrera musical con solo 16 años, subiendo sus primeras canciones a SoundCloud en 2013. Criada en la zona de Los Ángeles, cultivó su pasión por la música a través del piano, la danza y la inspiración de artistas como Busta Rhymes, Erykah Badu y Nicki Minaj. Tras firmar con Kemosabe/RCA Records en 2014, lanzó su EP debut “Purrr!” y el álbum “Amala”, pero fue su éxito viral de 2018 “Mooo!” el que la lanzó al estrellato. Su éxito continuó con el álbum de platino Hot Pink de 2019, que incluía éxitos como “Say So”, nominado a los Grammy, y la sensación viral “Streets”, que la ayudaron a convertirse en un fenómeno mundial.
El tercer álbum de estudio de Doja Cat, “Planet Her” (2021), consolidó su estatus, debutando en el número 1 de la lista Top R&B Albums de Billboard y generando éxitos multiplatino como “Kiss Me More”, con SZA, y “Woman”.
Conocida por su audaz creatividad y sus dinámicas actuaciones, ha sido cabeza de cartel de importantes festivales y galas de premios, ganando numerosos galardones, entre ellos un Grammy, cinco AMA y cinco Billboard Music Awards. En 2023, fue nombrada una de las personas más influyentes de Time 100 y lanzó su cuarto álbum de estudio, “Scarlet”, seguido de su primera gira como cabeza de cartel en Norteamérica, The Scarlet Tour. En abril de 2024, Doja Cat lanzó su último álbum de lujo, “Scarlet 2 Claude”. Ese mismo mes, Doja Cat encabezó el cartel de Coachella 2024 y ofreció una actuación inolvidable. Con más de 36-000 millones de reproducciones en todo el mundo, Doja Cat sigue redefiniendo el estrellato pop mundial con su arte transgresor y su innegable impacto en la música y la cultura.
