Regreso

Doja Cat se presentará en febrero Buenos Aires

La camaleónica rapera y estrella pop norteamericana, una de las voces más originales del panorama contemporáneo, llega al país en el marco de su gira “Ma Vie World Tour”, con la que estará presentando su anticipado quinto álbum de estudio, “Vie”, ya disponible en plataformas. Será su primer show en solitario, luego de su visitan en el Lollapalooza 2022.