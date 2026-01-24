Efraín Colombo y Christian Herrera presentan "Me duele"
El santafesino compuso la canción junto a El Indio Lucio Rojas, para compartirla con uno de los referentes actuales del folclore argentino. Es un carnaval cruceño, una expresión folclórica llena de identidad.
Efraín Colombo presenta “Me duele”, una canción que interpreta junto a Christian Herrera, uno de los artistas más destacados del país dentro de la música popular y una de las principales referencias del norte argentino. La colaboración surge de una relación de muchos años y de un camino musical compartido, algo que se percibe de forma natural a lo largo de la canción.
Este estreno abre el año musical de Efraín Colombo y marca el inicio del material que irá presentando de manera progresiva a lo largo del año. “Y la vida va”, canción que da título al álbum, no solo fue su lanzamiento anterior, sino que se consolidó durante el mes de enero con una destacada repercusión en vivo, funcionando como eje conceptual del disco que se irá revelando gradualmente.
Creación
“Me duele” es una canción compuesta por Efraín Colombo y El Indio Lucio Rojas, e interpretada junto a Christian Herrera. La obra reúne a tres referentes del folclore actual en una propuesta de raíz popular. Colombo y Lucio Rojas escribieron también juntos “Amor y monte”, una canción emblemática de los Cantores del Monte, muy vigente dentro del circuito folclórico. Este y otros trabajos forman parte de Sueño Nativo Editorial Pluma, un proyecto integrado por Efraín Colombo, El Indio Lucio Rojas y Alfredo Rojas, orientado a la conservación de obras musicales.
“Me duele” es un carnaval cruceño, una expresión folclórica llena de identidad. La interpretación compartida refuerza el mensaje, con un enfoque puesto en la palabra. Se trata de una historia de amor cantada, que duele al ser recordada desde la ausencia.
Dupla
Christian Herrera es uno de los referentes actuales del folclore argentino. Cantante y compositor del norte del país, cuenta con una trayectoria consolidada dentro de la música popular y una fuerte presencia en los principales festivales nacionales. Recientemente, marcó un hito en su carrera al llenar su primer Teatro Gran Rex. Además de su carrera artística, es organizador del festival solidario Morillo Canta por los Niños, un evento de larga trayectoria que se realiza en su localidad natal con el objetivo de recaudar fondos para apoyar a niños y niñas del Chaco Salteño, a través de la entrega de útiles escolares y otros recursos. En su recorrido artístico, Herrera ha consolidado una identidad propia dentro de la música popular y aporta en este lanzamiento una interpretación que se integra de forma natural a la propuesta de Efraín Colombo.
Efraín Colombo reafirma la intención de dar mayor visibilidad a Santa Fe dentro de la escena del folklore actual. A través de cada obra, propone una forma de decir y cantar vinculada a su territorio, con el objetivo de fortalecer la presencia santafesina en la agenda musical nacional como una expresión activa del folclore argentino.