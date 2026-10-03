Nuevo EP

"Elena Rose (Live From Los Angeles)"

Un material íntimo y acústico que captura una experiencia de música, gratitud y conexión junto a sus fans, registrado también en video. El EP tiene como focus track “Quién contra mí”, y también incluye nuevas versiones de “La de Dios”, “Me lo merezco”, “Agradecimiento”, “Happy” y “No quiero que se acabe el bendito verano”.