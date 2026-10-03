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Nuevo EP

"Elena Rose (Live From Los Angeles)"

Un material íntimo y acústico que captura una experiencia de música, gratitud y conexión junto a sus fans, registrado también en video. El EP tiene como focus track “Quién contra mí”, y también incluye nuevas versiones de “La de Dios”, “Me lo merezco”, “Agradecimiento”, “Happy” y “No quiero que se acabe el bendito verano”.

Elena durante en Open Studio, en Venice Beach, Los Ángeles. Foto: Gentileza Warner Music ArgentinaElena durante en Open Studio, en Venice Beach, Los Ángeles. Foto: Gentileza Warner Music Argentina
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Elena Rose presenta “Elena Rose (Live From Los Angeles)”, un nuevo EP que reúne versiones acústicas de algunas de sus canciones en una experiencia íntima grabada en Open Studio, en Venice Beach, Los Ángeles, junto a un grupo de superfans.

El proyecto nace como un espacio de música, gratitud y conexión, en el que Elena no solo interpreta sus canciones en versiones despojadas, sino que también lidero una meditación junto a quienes la acompañaron en esta experiencia. El resultado es un registro cercano que permite descubrir sus canciones desde una nueva perspectiva.

Elena Rose presenta “Elena Rose (Live From Los Angeles)”, un nuevo EP que reúne versiones acústicas de algunas de sus canciones en una experiencia íntima grabada en Open Studio, en Venice Beach, Los Ángeles, junto a un grupo de superfans.Cada interpretación fue registrada también en video. Foto: Gentileza Warner Music Argentina

Nueva dimensión

El EP tiene como focus track “Quién contra mí”, y también incluye nuevas versiones de “La de Dios”, “Me lo merezco”, “Agradecimiento”, “Happy” y “No quiero que se acabe el bendito verano”.

Cada interpretación fue registrada también en video, capturando tanto la intimidad de las sesiones como el vínculo entre Elena y sus fans. En estas versiones, las canciones adquieren una nueva dimensión y ponen en primer plano su voz, sus letras y la conexión emocional que atraviesa su música.

Con “Elena Rose (Live From Los Angeles)”, la artista abre las puertas de su universo a través de un formato más cercano y vulnerable, donde la música se convierte en un espacio compartido de sanación, pertenencia y conexión.

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