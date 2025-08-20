El ensamble SurdelSur y la misión de mantener encendida la llama tanguera

SurdelSures un ensamble de cuerdas. El universo sobre el cual desarrolla su actividad es la música popular argentina y sudamericana de compositores contemporáneos. La premisa de sus integrantes es abarcar distintos géneros y todos los recursos musicales y técnicos que un ensamble de tales características posee.
"Alquimia" es el tercer trabajo discográfico que realizó el grupo, junto a Víctor Lavallén y Horacio Cabarcos. El mismo ya se encuentra disponible en las plataformas digitales.
Es un disco, en esencia, tanguero. El creador y director del ensamble, Guillermo Rubino, violinista y compositor de amplia trayectoria, brindó detalles a El Litoralen una entrevista.
Gentileza Pablo Zotalis
La llama tanguera
-El tango es un lenguaje con una historia amplia y a veces resistente al cambio. ¿Qué significa, para ustedes, hacer tango hoy desde un ensamble de cuerdas, y qué desafíos supuso traducir ese universo a este formato?
-Para nosotros hacer tango hoy es también mantener viva la tradición y el acervo cultural de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, seguir haciendo música argentina. Me parece que con tanta invasión de información y de contenidos de afuera, es fundamental seguir manteniendo vivas nuestras tradiciones.
Y en lo que respecta a nosotros, eso se traduce en nuestra música. Y como estamos en Buenos Aires, seguir manteniendo viva la llama tanguera nos parece un hecho no sólo musical, sino también filosófico e ideológico.
Gentileza Pablo Zotalis
Abrir la sonoridad
-Este disco propone una sonoridad parecida a las grandes orquestas típicas ¿Qué decisiones de arreglos y timbre hicieron falta para alcanzar ese "sonido robusto y expresivo" que homenajea, pero también actualiza la tradición tanguera?
-En realidad, ese sonido robusto y expresivo de las orquestas típicas ya está planteado desde la música de Víctor Lavallén.
Él tiene una forma de escribir y de arreglar, en cuanto a la armonización, a la variedad rítmica y de timbres, que se asemeja al sonido de esas orquestas, porque él se crió con el sonido de las mismas.
El desafío nuestro fue traspasar eso a una orquesta de cuerdas, teniendo en cuenta que no tenemos piano ni tampoco tenemos fila de bandoneones, como tienen las orquestas típicas.
Entonces ahí, lo que hicimos con Víctor fue juntarnos y plantear de abrir bien la sonoridad entre los nueve integrantes de SurdelSur como para poder recrearlo.
También obviamente intentamos alcanzarlo desde la forma de tocar, que no es una forma tanto de música clásica, sino es una forma un poquito más “intensa” desde la aproximación al instrumento.
Una forma de tocar
-Tener a Víctor Lavallén y Horacio Cabarcos en el proyecto es como invocar una genealogía musical. ¿Qué les enseñaron en el proceso? ¿Qué herencias se transmitieron entre generaciones?
-Tenerlos a Horacio y a Víctor, más allá de la historia y de todo lo que saben por su transitar en el género durante tantos años, es también tener la posibilidad de tener esa información de primera mano.
Y muchas veces esa información no es que nos la explican con palabras a las siguientes generaciones, sino desde una forma de tocar, desde una forma de hablar, de dar indicaciones, de comunicarse.
Es una forma que remite a esas otras épocas de cómo se armaba la música, cómo se armaban los tangos, que muchas veces era por fuera de la partitura. Era imitar el toque, la aproximación a la música, imitar los fraseos, imitar los distintos patrones rítmicos.
Entonces es un conjunto de cosas lo que nos dio acercarnos a estas figuras, porque es algo que va más allá de sí un tema está bien o mal tocado. Lo importante es cómo ellos lograron transmitirnos la música de Buenos Aires que vivieron durante tantos años.
Gentileza Pablo Zotalis
Conocer el lenguaje
-Hay en Alquimia una forma respetuosa de intervenir el tango. ¿Cómo evitaron el riesgo del pastiche o la rigidez académica?
-Nuestro gran desafío fue abordar el tango metiéndonos todo lo que podíamos adentro del género, tratando de salir del lugar común de la orquesta de cuerdas, que es como la orquesta europea, más relacionada con la música occidental.
Entonces, el desafío fue meternos en el universo tanguero desde la forma de interpretar los tangos. Un dato fundamental para eso y que resultó muy valioso, es que todos los miembros de SurdelSur conocen el lenguaje del género, cómo tocar técnicamente, cómo usar el arco, cómo hacer los fraseos, qué tipo de vibrato utilizar.
Todas cuestiones técnicas que los miembros ya conocían porque son todos reconocidos integrantes de distintos grupos tangueros, en la actualidad o en el pasado.
Y lo otro fue seguir el tren de los maestros, de Víctor y de Horacio. Imitar, copiar, ir atrás de la sonoridad de ellos como para justamente salir del toque académico clásico, cuando pasa eso en la música popular hace que pierda sus fundamentos, su esencia.
Gentileza Pablo Zotalis
Con el Chango Spasiuk
-Desde el grupo dijeron que este trabajo fue una forma de "meterse con total profundidad en el género". ¿Qué descubrieron ahí y qué queda, ahora, para el camino futuro del ensamble?
-Si bien todos los integrantes del ensamble tocamos tango, cada vez que te metés en profundidad en el género, redescubrís una música maravillosa, llena de colores, de armonizaciones complejas, rítmicas, de mucha autenticidad.
Y es un orgullo poder recrear música que es producto de la Ciudad de Buenos Aires, de acá para todo el mundo. Siempre es muy gratificante.
El futuro del ensamble es un próximo disco, que va a ser el cuarto de la formación y estará integrado por toda música mía, distintos temas que ya tenemos en el repertorio y vamos a aunar en un mismo trabajo. Vamos a grabarlo a principios del año que viene.
Y también nos queda hacer algunos conciertos en colaboración con el Chango Spasiuk. Con él venimos haciendo cosas juntos hace un par de años, metiéndonos más en el mundo del folclore, específicamente en el chamamé, siguiendo el concepto del ensamble que es hacer música argentina de compositores de la actualidad.
