Desde el viernes 29

Erreway se reencontrará con su público, con siete fechas agotadas

La banda que nació en la tira “Rebelde Way” llega a Buenos Aires para escribir un nuevo capítulo en su historia, en una gira que lleva más de 300.000 entradas vendidas y ya realizó 20 conciertos en 10 países: Grecia, Italia, España, Chipre, México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Uruguay. Ya tiene siete Movistar Arena agotados, y el octavo en sus últimas entradas.