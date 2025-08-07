“Cumbé”, un documental de diez capítulos de cumbia santafesina
El periodista deportivo, habitualmente dedicado al día a día de Independiente, es licenciado en comunicación social. Este trabajo arranca con el nacimiento de la cumbia santafesina y llega hasta la actualidad.
Cumbé explora el crecimiento del género y su impacto a lo largo y ancho del país.
El respetable colega (siempre vinculado al periodismo deportivo hasta que…) y amigo Facundo Fazio, con más de 10 años de experiencia trabajando en medios partidarios digitales y tradicionales, se define como “apasionado por mi carrera, con gran capacidad de análisis, redacción y conducción”. Además, es Licenciado en Comunicación Social.
Después de muchos viajes a la capital de la provincia, decidió incursionar en algo tan caro al sentimiento de los sentimientos y de la tradición santafesina, con la cumbia, música popular por excelencia en estas tierras.
Así, de la mano de Facundo Fazio y un gran equipo de camarógrafos, editores, iluminadores y productores, nació “Cumbé”, un documental de diez (10) capítulos que, además de visibilizar el nacimiento de la cumbia santafesina, explica el contexto sociocultural de la provincia en aquel entonces (década del 60), el crecimiento del género a lo largo de los años, y su impacto a lo largo y ancho del país.
“La familia santafesina le dará voz, desde el lugar de los hechos, a este movimiento popular que atraviesa hace más de 50 años a todos los argentinos. Es decir, una mirada santafesina de su propia creación”, explica Facu Fazio a El Litoral.
Este viernes, debuta “Cumbé” y anuncia “el 8 del 8 a las 8 (de la noche)”, primer capítulo: “Los del Bohío”.
