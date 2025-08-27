Localidades agotadas para "La familia en el Cementerio"
La creación teatral dirigida por Nicole Chort se presenta este sábado, en el primer encuentro del ciclo “Escénicas en el Maca”. Se trata de la primera propuesta de estas características que se lleva a cabo en la ciudad.
Gabriel Pandolfo, Celina Vigetti, Joaquín Mántica e Inés Aiello le ponen el cuerpo a estos personajes, que afrontarán nuevas vivencias. Foto: Gentileza Nicole Chort
“La familia en el cementerio: la muerte acaba de suceder” se presentará este sábado en función única en el Cementerio Municipal, con entradas agotadas en tiempo récord. Se trata del primer encuentro del ciclo “Escénicas en el Maca” y propone “los mismos personajes, con otra historia”, según adelantó la directora y dramaturga Nicole Chort. El elenco está integrado por Celina Vigetti, Gabriel Pandolfo, Inés Aiello y Joaquín Mántica, quienes llevan adelante desde 2024 la obra “La familia, un lugar donde nos queremos todos”.
“Cuando nos enfrentamos a una obra, solemos imaginar cómo reaccionarían sus personajes ante distintas situaciones. Eso fue lo que hicimos: sacarlos de su contexto original y trasladarlos a otro lugar. Decidimos trabajar en el espacio que teníamos, con la particularidad de que se trataba de un cementerio. Abrimos nuevas posibilidades en la vida de estos personajes, por eso no hace falta haber visto la obra para comprender esta trama: es simplemente otra rama del mismo árbol. Resignificar un lugar tan cargado de simbolismo como éste, respetando su disposición arquitectónica, para hablar de la muerte y del cierre de la vida, representa un enorme desafío”, expresó Nicole Chort.
El Maca es una propuesta artística que transforma el Cementerio Municipal en un museo a cielo abierto. Marcelo Jorge, responsable de la programación, señaló: “En los últimos dos años se llevaron adelante más de cincuenta actividades culturales, entre conciertos, muestras, encuentros y ediciones de La Noche de los Museos, todas con gran acompañamiento del público. Por primera vez abrimos las puertas a una obra de teatro, algo que nos entusiasma especialmente porque confiamos en la buena recepción del público santafesino”.
Con asistencia de dirección de Nelda González, el equipo de trabajo de “La familia...” se completa con el diseño de luces de Ramiro Gómez; asistencia técnica de Emiliano Vila; diseño de puesta y diseño de vestuario: Equipo de “La familia…”; diseño de maquillaje: Marisa Ramírez; diseño de movimiento: Antonio Rocha; poesía: Manuela Mántica, fotografía: Nicole Chort; ilustraciones: Joaquín Mántica, video y montaje: Gina Bonfanti; prensa: Natalia Pandolfo.
Próxima función, en La 3068
La obra original (“La familia, un lugar donde nos queremos todos”) volverá a subir a escena con una única función el próximo viernes 5 de septiembre, a las 21 en la sala La 3068 (San Martín 3068).
